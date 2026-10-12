Pasajul DN3 peste Autostrada Bucureştiului A0 a fost deschis circulaţiei

Circulaţia rutieră a fost deschisă pe pasajul DN3 peste Autostrada Bucureştiului (A0), de pe lotul 3 Nord, a anunţat luni secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioşteanu. Deocamdată, circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în câteva zile, a mai precizat el.

„Sunt pe şantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureştiului A0, unde tocmai am dat în trafic pasajul DN3 peste A0 eliminând astfel "bariera" în finalizarea lucrărilor la corpul principal al A0 în zona intersecţiei dintre cele două drumuri. Deocamdată se circulă pe două benzi de circulaţie urmând ca în câteva zile să se finalizeze montarea rosturilor de dilatare şi a parapetului de siguranţă pe celelalte două benzi”, a scris Irinel Scrioşteanu, luni, pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit acestuia, pe celelalte sectoare ale şantierului se desfăşoară ultimele lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei.

„În celelalte zone ale şantierului sunt pe final lucrările: montarea ultimelor rosturi de dilataţie la pasaje; montarea parapetelor mediane şi marginale în zona pasajelor a nodurilor rutiere şi în zonele de acces în şantier; realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări şi teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat şi testarea acestuia”, a precizat secretarul de stat.

Totodată, Scrioşteanu a anunţat că loturile 3 şi 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise circulaţiei săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie.

„Mobilizarea constructorului este îmbunătăţită şi acest lucru va permite darea în trafic acestui lot împreună cu lotul 4, aşa cum am mai anunţat, săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie. Se va putea, astfel, circula de la Constanţa şi Craiova până la Bacău doar pe autostradă”, a transmis oficialul.

Potrivit acestuia, procentul de execuţie pe întregul şantier al lotului 3 Nord a depăşit 98,5%.

Proiectul este cofinanţat din fonduri europene, a adăugat secretarul de stat.

Editor : B.P.