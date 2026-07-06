Pericol pe Autostrada 10 Sebeș-Turda, după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu trei ani. Șoferii circulă pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 km/h.

Problemele au reapărut pe lotul 4 al Autostrăzii Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66, la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia. O porțiune foarte mare din autostradă s-a surpat față de nivelul la care era inițial.

Această porțiune s-a desprins pe aproape un metru, iar terenul continuă să alunece.

Surparea s-a extins până aproape de jumătatea celei de-a doua benzi de circulație. Din motive de siguranță, traficul se desfășoară pe o singură bandă, limita de viteză fiind redusă la 60 km/h.

Totodată, pe o distanță de peste 50 de metri au fost afectate atât taluzul, cât și parapetele de protecție. Aceeași zonă a mai fost reparată în 2023.

Începând de marți, echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj vor începe lucrări de consolidare în zona afectată. Până atunci, restricțiile de circulație rămân în vigoare.

Între timp, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat o expertiză pentru a stabili cauza surpării. Dacă se va dovedi că degradările au fost provocate de o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.

Editor : C.S.