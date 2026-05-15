Live TV

Peste 100 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri din București. La cât ajunge investiția

Data publicării:
depouri
Peste 100 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri din București. Foto: Primaria Capitalei/Facebook

122 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în depourile Bujoreni, Berceni şi Bucureştii Noi, anunță Primăria Capitalei, o investiţie de 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Potrivit sursei citate, consilierii generali au adoptat, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, trei proiecte de hotărâre care prevăd actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea staţiilor de încărcare şi adaptarea depourilor pentru operarea flotei de autobuze electrice.

„Amenajăm 122 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice, în depourile Bujoreni, Berceni şi Bucureştii Noi. Investiţia se ridică la 96 de milioane de lei, adică 18 milioane de euro, bani de la bugetul local”, anunţă, vineri, Primăria Capitalei.

Sursa citată menţionează că, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, Consiliul General a adoptat trei proiecte de hotărâre care prevăd actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea staţiilor de încărcare şi adaptarea depourilor pentru operarea flotei de autobuze electrice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„100 de astfel de vehicule nepoluante am achiziţionat deja, la finalul anului 2023, printr-un contract pe fonduri europene. Am atras atunci circa 60 de milioane de euro, bani nerambursabili”, precizează sursa citată.

Potrivit autorităţilor locale, în baza contractului de finanţare, până la finalul anului trebuie construită infrastructura necesară (staţiile de încărcare) pentru operarea acestor mijlocace de transport nepoluante, altfel se pierd banii.

„55 de staţii de încărcare construim la Depou Berceni, 52 de staţii la Depou Bujoreni şi 15 staţii la Depoul Bucureştii Noi”, mai arată Primăria Capitalei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
Screenshot 2026-05-13 230514
2
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
xi jinping
5
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan, împreună cu băiețelul lui, vizitează expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA.
Nicușor Dan a mers cu băiețelul său la cea mai mare expoziție de arme din regiunea Mării Negre
bucuresti semafor
Peste 90 de intersecții și treceri de pietoni din București vor avea semaforizare inteligentă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei
ambulanta accident 2
Accident în Sectorul 2 al Capitalei: o ambulanță a intrat în plin într-o mașină. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord
metrou
PMB anunță prelungirea metroului de la Păcii / Preciziei spre Centură, Chiajna și Cartierul Latin. Protocol aprobat de CGMB
Summit skupiny B9
Declarația Comună a Summitului B9 și al Aliaților Nordici de la București. Direcțiile asumate de către liderii participanți
Recomandările redacţiei
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan...
procurori
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat...
bolojan si grindeanu in parlament
Bolojan spune că PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD face...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O importantă lege de care depinde PNRR, blocată de 3 ani în...
Ultimele știri
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”
BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5%. Ce înseamnă rata de politică monetară și cum îi afectează pe români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Antim, fiul lui Nicușor Dan, de la ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, la expoziția BSDA...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cum a fost descrisă soția lui Cristi Chivu de presa din Italia. Surpriza e mare de tot
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Cîți bani ia în plus?
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...