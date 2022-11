Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la Interviurile Digi24.ro, că speră ca termenul de finalizare a podului de la Brăila, la sfârșitul lui 2022, să fie respectat, așa cum s-a angajat constructorul, dar că în anumite situații o companie „poate să speculeze aceste declarații ale ministrului și să forțeze soluții tehnice care nu sunt acceptate”.

Sorin Grindeanu a declarat în septembrie că reprezentanţii firmei care construieşte podul de la Brăila parcă ar avea „dublă personalitate”, deoarece când sunt vizite pe şantier constructorul afirmă de fiecare dată că obiectivul va fi finalizat până la sfârşitul anului, dar apoi trimite înştiinţări că acesta va fi gata peste trei ani.

„Am fost în urmă cu 3 săptămâni la fața locului și declarația de care aminteați dumneavoastră e mai în urmă cu o lună, când numai ce avusesem la Minister o discuție cu această companie, care îmi spunea că lucrurile sunt așa cum și-au asumat și la câteva zile au trimis o hârtie și cereau termenul undeva în 2025, dacă nu mă înșel. De aia spuneam că aveam impresia că vorbesc cu persoane cu dublă personalitate. Am considerat necesar să merg acolo, să fac public acest lucru și au fost și reprezentanții mass-media și am cerut să vină cu un grafic asumat pe care l-au pus pe un panou acolo, i-am rugat pe colegii dumneavoastră din presă să-l filmeze. (Constructorul – n.red.) a spus în continuare, când am fost acolo, că se va da în circulație pe anumite variante la finalul acestui an.

Aceste variante înseamnă: proiectul final, adică pod plus drumuri de legătură, descărcare pe malul brăilean în drumul expres Brăila – Galați, care se finalizează la anul și nu ține de acest proiect - e altă companie, prin contract trebuie să fie finalizat la anul - iar descărcarea principală de pe pod pe malul brăilean ar trebui să vină în acel drum expres; pe malul tulcean sunt două descărcări de pe pod, una pe Măcin și una pe Jijila.

Ceea ce ar trebui să se dea în circulație în acest an, dincolo de pod în sine, ca drumuri de legătură, pe malul tulcean să se meargă pe varianta de Măcin iar pe malul brăilean pe variantele deja existente acum cum se ajunge la pod plus câteva lucrări secundare. Asta este varianta fericită de dare în circulație la sfârșitul acestui an, urmând ca pe parcursul anului viitor să se termine și drumul expres Brăila – Galați iar descărcarea să vină în acel drum expres și să termine a doua variantă de descărcare, pe malul tulcean, spre Jijila.

Aveți următoarea garanție din partea mea. Aceste companii din subordinea Ministerului Transporturilor vor face tot ceea ce pot, dar nu pot lucra în locul acestor companii cu care au contracte. Nu pot să-mi asum că cineva peste noapte se hotârăște să nu-și mai îndeplinească graficul asumat, așa cum spuneam în urmă cu o lună.

În momentul în care un ministru își asumă public că la sfârșitul acestui an se finalizează un proiect, există anumite companii - nu înseamnă că despre asta vorbesc acum – care poate să speculeze aceste declarații ale ministrului și să forțeze soluții tehnice care nu sunt acceptate, care sunt mai simple, mai iefine, care nu fac parte din proiect, doar din dorința de a se respecta acea zicere a unui ministru.

Dorința mea e sper să dea (în folosință – n.red.) la sfârșitul acestui an, respectând toate lucrurile asumate prin proiect, pe partea tehnică. Nu pot să spun ca ministru sau premier «acceptați orice ca să circulăm...», nu se poate așa ceva”.

Oficialul din Guvern spune că vor fi penalități în cazul în care constructorul nu respectă graficul de finalizare a proiectului.

