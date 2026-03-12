Podul Giurgiu - Ruse este închis pentru cinci ore, astăzi. Rute alternative

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este suspendată complet, pe ambele sensuri de circulaţie, joi, în intervalul 10:00 - 15:00, din cauza unor lucrări de reparaţii efectuate pe partea bulgară a podului.

„În urma unei notificări transmise de autorităţile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, ITPF Giurgiu informează participanţii la trafic că astăzi, 12 martie, în intervalul orar 10:00 - 15:00, circulaţia vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi suspendată complet în ambele sensuri de deplasare ca urmare a unor lucrări de reparaţii la covorul asfaltic ce vor fi executate pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse”, se arată într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu, transmite Agerpres.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, autorităţile de frontieră recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare rutele alternative prin judeţul Dolj, prin punctele de frontieră Calafat şi Bechet, prin judeţul Teleorman, la Zimnicea şi Turnu Măgurele, prin punctul de trecere a frontierei din judeţul Călăraşi, sau prin judeţul Constanţa, cu punctele de frontieră Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.

Editor : B.E.