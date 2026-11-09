Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu-Piteşti nu va putea fi operaţionalizat în următoarea perioadă deoarece fostul ministru al Transporturilor Radu Miruţă a blocat angajarea personalului care trebuie să se ocupe de monitorizarea, mentenanţa şi intervenţia de urgenţă în tunel. „Predecesorii mei s-au canalizat pentru a face diferenţa dintre Momoa-Momaia”, a afirmat Popa, făcând referire la criticile care i-au fost aduse după ce, recent, a pronunţat greşit numele tunelului, spunând „Momoa”.

„Am cerut un audit la nivelul ministerului. Încă nu este gata, dar o să vă aduc câteva elemente din ceea ce am găsit până în momentul de faţă. O să încep prin a vă spune despre o bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeş nu va putea fi operaţionalizat pentru că predecesorii mei s-au canalizat pentru a face diferenţa dintre Momoa-Momaia decât să se asigure să facă nişte lucruri ca acest tunel să poată fi funcţional. Fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de monitorizarea, mentenanţa şi intervenţia de urgenţă în tunel", a declarat ministrul Transporturilor, luni, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

El nu a putut oferi un termen pentru deschiderea circulaţiei în acel tunel.

„ Am început deja discuţiile pentru demararea concursurilor şi angajarea etapizată a oamenilor necesari care vor asigura sistemele, se vor ocupa de sistemele de intervenţie în tunel. În acest moment, fără oameni specializaţi, nimeni nu îşi poate asuma riscul să deschidă circulaţia. Vorbim deci de o întârziere, nu putem estima momentan cât va fi întârzierea, dar cu siguranţă va fi o întârziere. Termenul contractual pentru finalizarea acestei secţiuni din autostrada Sibiu-Piteşti, de la Tigveni până la Curtea de Argeş, este februarie 2027. Deci ne aflăm în perioada contractuală. Lucrările sunt gata, dar din păcate, neavând personal specializat pentru a operaţionaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulaţiei", a susţinut ministrul Transporturilor.

Ştefan Ovidiu Popa a fost întrebat dacă atunci când a vorbit despre predecesorii săi de la minister care nu şi-au făcut treaba s-a referit şi la Sorin Grindeanu şi Ciprian Şerban care au ocupat această poziţie.

„Nu am făcut referire nici la domnul Grindeanu, nici la domnul Şerban, pentru că există un memorandum pe care l-a înaintat domnul director Pistol şi acel memorandum a fost blocat pentru că domnul Miruţă nu a vrut să deblocheze această situaţie", a răspuns ministrul Transporturilor.

În 27 octombrie, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat că lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie luna viitoare, aflându-se la un stadiu de execuţie de 99,22%, iar pe celelalte două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. El a anunţat că se va întâlni cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, pentru discuţii despre acest blocaj.

„Am vizitat stadiul lucrărilor pe şantierul de pe Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest lot are aproximativ 10 km, face legătura dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuţie. O să fie dat în circulaţie luna viitoare”, anunţa ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa.

El a precizat că a înţeles de la constructor că în momentul de faţă sunt verificate sistemele de siguranţă.

„Am fost şi în tunelul Momoa (n.r. - Momaia), care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, a subliniat ministrul Transporturilor.

Editor : B.E.