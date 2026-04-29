Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară a fost eliberat din funcție de Ilie Bolojan

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Claudiu-Marinel Mureşan, a fost eliberat din funcţie, la cerere, de către premierul Ilie Bolojan.

Decizia a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial, iar eliberarea din funcţie s-a făcut la cerere.

„Prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Marinel Mureşan se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară”, este decizia publicată în Monitorul Oficial şi semnată de premierul Ilie Bolojan.

Anunţul eliberării din funcţie a fost făcut de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Priorităţile strategice în domeniul infrastructurilor şi serviciilor de transport, pentru perioada 2026 - 2029, vizează, în principal, creşterea accesibilităţii României prin integrarea reţelelor naţionale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (şi logistică) la reţelele europene şi internaţionale, dar şi „dezvoltarea echilibrată” a sistemului naţional de transport, a economiei locale şi regionale, îmbunătăţirea confortului călătorilor şi creşterea siguranţei acestora, eficientizarea transportului de marfă, mărirea mobilităţii populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului, se arăta în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru 2026.

Principalele obiective ale instituţiei în perioada 2026-2029 sunt continuarea procedurilor pentru:

- Achiziţionarea şi dezvoltarea unui sistem integrat, bază de date şi furnizare de informaţii privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători;

- Achiziţionarea a 37 de rame electrice inter-regionale noi RE-IR1;

- Achiziţia de material rulant nou, 62 rame electrice regionale RE-R1;

- Achiziţia a 29 de rame electrice inter-regionale noi RE-IR2;

- Achiziţia a 12 automotoare noi în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen RE-H;

- Achiziţia a 16 locomotive electrice destinate transportului feroviar de călători;

- Achiziţia de material rulant nou, 60 rame electrice regionale RE-R2;

- Achiziţia de material rulant nou, 5 rame electrice inter-regionale noi RE-IR3;

- Achiziţia a 23 locomotive electrice destinate transportului feroviar de călători LE2.

