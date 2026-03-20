Prețurile carburanților au atins un nou record în România, după mai multe scumpiri consecutive în ultimele săptămâni. În unele benzinării, benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 9,73 lei, apropiindu-se de nivelul psihologic de 10 lei. În același timp, motorina premium a depășit deja acest prag în unele stații de alimentare, ajungând la aproximativ 10,30 lei pe litru, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În acest context, autoritățile discută mai multe scenarii pentru a tempera creșterea prețurilor.

Potrivit unor surse Digi24, una dintre variantele analizate vizează introducerea unei accize flexibile, astfel încât prețul la pompă să nu depășească anumite praguri.

De asemenea, se ia în calcul plafonarea adaosului comercial practicat de benzinării.

Până în prezent, au fost implementate doar două măsuri de sprijin, destinate agricultorilor și transportatorilor, care beneficiază de un ajutor de 85 de bani pentru fiecare litru de combustibil.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Guvernul ar trebui să intervină rapid pentru a gestiona situația.

„Mă aștept ca după votarea bugetului, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru, atât din punct de vedere al Ministerului Energiei, cât și al Ministerului Agriculturii”, a spus Grindeanu.

Acesta a subliniat că problema prețurilor la carburanți trebuie tratată cu prioritate, în contextul impactului asupra populației și economiei.

Reacția șoferilor: „Doare la portofel”

Creșterea accelerată a prețurilor se resimte puternic în rândul șoferilor, care spun că alimentarea a devenit tot mai dificil de suportat.

„Am căutat ceva mai ieftin, dar prețurile sunt tot mari. Ținând cont că statul beneficiază de o mare parte din preț, 60%, e jenant”, a spus un șofer.

Alții spun că scumpirile le afectează serios bugetul lunar. „Doare la portofel, dar n-avem ce face. Fac un plin, uneori două pe săptămână”, a declarat un alt conducător auto.

Unii iau în calcul chiar renunțarea la mașină, dacă prețurile vor continua să crească. „Dacă nu se intervine, e greu. Mă gândesc să-mi iau o bicicletă”, a spus un alt șofer.

