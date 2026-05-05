Prima galerie a tunelului Robeşti, cu o lungime de 900 de metri, pe sensul Piteşti–Sibiu a autostrăzii A1, a fost străpunsă, anunţă şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, subliniind că progresul construirii tunelului Robeşti se apropie de 32%.

„Autostrada Sibiu-Piteşti (#A1): Prima galerie a tunelului Robeşti a fost străpunsă! Echipele de specialişti în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa-Cengiz) au reuşit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robeşti (900 m), pe sensul Piteşti-Sibiu”, anunţă Pistol pe Facebook.

Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu-Piteşti) au mai rămas de excavat circa 113 m, până la realizarea străpungerii, precizează el.

După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuţia cămăşuielii interioare.

Progresul construirii tunelului Robeşti se apropie de 32%, spune şeful CNAIR.

„În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun şi la tunelul Boiţa 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu-Piteşti) şi 247 m (sensul Piteşti-Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Piteşti-Sibiu) şi se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare şi de ieşire. Pe traseul Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar şi 24 de poduri şi 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km”, informează Cristian Pistol.

De asemenea, tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Piteşti (68,73 km), care cuprinde Secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) şi Secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni), are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluţii inginereşti complexe.

„După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpaţii va asigura mult aşteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est-Vest (Banat, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea), pe o distanţă de aproximativ 850 km", subliniază Pistol.

Contractul, finanţat prin Programul Transport (#PT), are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

