Live TV

Video Prima galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpunsă. Care este progresul lucrărilor

Data publicării:
tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești
Foto: Captură video Facebook

Prima galerie a tunelului Robeşti, cu o lungime de 900 de metri, pe sensul Piteşti–Sibiu a autostrăzii A1, a fost străpunsă, anunţă şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, subliniind că progresul construirii tunelului Robeşti se apropie de 32%.

„Autostrada Sibiu-Piteşti (#A1): Prima galerie a tunelului Robeşti a fost străpunsă! Echipele de specialişti în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa-Cengiz) au reuşit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robeşti (900 m), pe sensul Piteşti-Sibiu”, anunţă Pistol pe Facebook.

Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu-Piteşti) au mai rămas de excavat circa 113 m, până la realizarea străpungerii, precizează el.

După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuţia cămăşuielii interioare.

Progresul construirii tunelului Robeşti se apropie de 32%, spune şeful CNAIR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun şi la tunelul Boiţa 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu-Piteşti) şi 247 m (sensul Piteşti-Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Piteşti-Sibiu) şi se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare şi de ieşire. Pe traseul Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar şi 24 de poduri şi 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km”, informează Cristian Pistol.

De asemenea, tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Piteşti (68,73 km), care cuprinde Secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) şi Secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni), are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluţii inginereşti complexe.

„După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpaţii va asigura mult aşteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est-Vest (Banat, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea), pe o distanţă de aproximativ 850 km", subliniază Pistol.

Contractul, finanţat prin Programul Transport (#PT), are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari. Guvernul Bolojan a căzut
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașini pe autostradă
CNAIR avertizează asupra unui site neautorizat care vinde roviniete cu 12% mai scump. Ce trebuie să știe șoferii
radu miruta foto gov ro
Avertisment de la Ministerul Transporturilor: „România poate pierde fonduri europene. Avem nevoie de infrastructură ca de aer”
Rovinieta 2025. Foto Getty Images
CNAIR: Sistemul de emitere a rovinietei și peajului a fost indisponibil timp de cinci ore. Cum pot evita șoferii sancțiunile
mașini în Trafic în București.
CNAIR anunță începerea Recensământului General de Circulaţie Rutieră. Ce spune compania în legătură cu oprirea vehiculelor în trafic
drum expres galati braila
O nouă amânare pentru drumul expres Galați-Brăila. Când va fi deschisă circulația
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 6 IUNIE 2024
Prima reacție din PNL, după ce Guvernul Bolojan a picat. Predoiu: Nu...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului...
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026: 1.500 de lei pentru profesori și personal auxiliar
Dominic Fritz, prima reacție după adoptarea moțiunii de cenzură: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Euro a atins un nou maxim istoric. Cursul în creștere, pe fondul votului privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
MM Stoica s-a întors din Franța! Pe ce jucători a pus ochii managerul FCSB: „E prioritatea numărul 1!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...