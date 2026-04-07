Galerie Foto Prima locomotivă Alstom, care atinge 200 km/oră, a fost livrată către Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Prima locomotivă Alstom a fost livrată către ARF Foto: Facebook/Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Alstom anunţă că a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), fiind parte a contractului pentru 16 locomotive semnat în 2024. Programul de testare a fost finalizat, confirmând capacitatea de operare la 200 km/h. Faza de testare de anduranţă pentru flotă va începe în următoarele săptămâni, în paralel cu instruirea mecanicilor, iar livrările vor continua pe parcursul anului 2026.

”Alstom, lider global în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), marcând un reper important către o nouă generaţie de servicii pentru pasageri – mai curate, mai rapide şi mai eficiente – în baza contractului semnat cu ARF în ianuarie 2024”, anunţă compania.

Locomotiva Traxx Passenger a finalizat cu succes întregul program de testare pentru procesul de autorizare pe piaţă, confirmând că este pregătită pentru exploatare sigură şi eficientă la viteze de până la 200 km/h. Faza de testare de anduranţă pentru flotă va începe în următoarele săptămâni, în paralel cu instruirea mecanicilor, iar livrările vor continua pe parcursul anului 2026.

Potrivit ARF, noile locomotive electrice vor circula pe o serie de rute, de pe rețeaua feroviară publică electrificată: Dej-Brașov-București-Constanța; Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța; Timișoara-Cluj-Napoca-Iași; Iași/Suceava-București-Constanța.

Locomotivele electrice sunt echipate cu două boghiuri cu motoare de tracţiune complet suspendate, care permit călătorii pe distanţe lungi mai rapide şi pot remorca până la 16 vagoane de pasageri, sporind capacitatea de transport. Acestea sunt dotate cu sistemul ERTMS de ultimă generaţie de la Alstom, instalat la bord, pentru eficienţă optimă şi niveluri ridicate de siguranţă şi securitate, asigurând în acelaşi timp interoperabilitatea deplină. Contractul pentru 16 locomotive Traxx include servicii de mentenanţă şi reparaţii pe 20 de ani, care pot fi prelungite cu încă 20 de ani.

„Ambiţia pe termen lung a ARF este să modernizeze serviciile feroviare de transport pasageri din România şi să extindă mobilitatea sustenabilă, de înaltă performanţă, iar această primă locomotivă livrată reprezintă un pas important pentru transformarea acestei viziuni în realitate”, a declarat Şerban Iorga, director general Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova.

Locomotivele Traxx au fost omologate în 20 de ţări, parcurgând anual peste 300 de milioane de kilometri, iar din anul 2000 au fost vândute peste 3.000 de unităţi.

