Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) anunţă că prima locomotivă electrică nouă achiziţionată prin Fondul pentru Modernizare, în urma contractului de achiziţie a 16 locomotive electrice noi semnat cu Alstom, a intrat în circulaţie pe ruta Bucureşti–Constanţa.

Conform acestui contract, achiziţiile vizează locomotive electrice multisistem de ultimă generaţie, echipate cu sistem ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze trenuri de până la 16 vagoane de călători.

„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), în calitate de organism delegat pentru fondurile alocate României din Fondul pentru Modernizare (FM) pentru eficienţa energetică în sectorul transporturilor, anunţă introducerea în circulaţie a primei locomotive electrice noi Traxx Passenger, achiziţionată în cadrul proiectului «Achiziţia a 16 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători»”, arată, vineri, Ministerul Transporturilor într-un comunicat de presă.

Prima locomotivă a fost introdusă în serviciul comercial pe ruta Bucureşti-Constanţa şi este operată de CFR Călători, marcând trecerea proiectului de la etapa de achiziţie şi testare la utilizarea efectivă a noului material rulant în transportul public feroviar de călători.

Locomotivele sunt achiziţionate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) şi sunt furnizate de asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH, în baza Contractului nr. RUIC 1/2024.

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 441,77 milioane lei cu TVA, este finanţat integral, începând cu anul 2026, prin Fondul pentru Modernizare. Investiţia a fost inclusă iniţial pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C4 - Transport sustenabil.

„Introducerea noilor locomotive în exploatare urmăreşte creşterea eficienţei energetice a transportului feroviar şi înlocuirea materialului rulant cu un consum ridicat de energie. La nivelul întregului proiect sunt estimate reducerea cu aproximativ 25% a consumului de energie pentru tracţiune, reducerea cu 25,27% a emisiilor de gaze cu efect de seră şi o economie anuală de aproximativ 27.521 MWh”, se precizează în comunicat.

Cele 16 locomotive electrice noi vor fi utilizate pentru serviciile publice de transport feroviar de călători pe o reţea de aproximativ 3.978 km, care include cinci rute interregionale majore: Dej-Braşov-Bucureşti-Constanţa, Timişoara-Arad-Braşov-Bucureşti-Constanţa, Timişoara-Cluj-Napoca-Iaşi, Iaşi-Bucureşti-Constanţa şi Suceava-Bucureşti-Constanţa.

Prin investiţiile finanţate din Fondul pentru Modernizare, MTI susţine dezvoltarea unui transport feroviar mai eficient energetic, mai puţin poluant şi mai atractiv pentru călători, contribuind la transferul către moduri de transport sustenabile şi la reducerea emisiilor din sectorul transporturilor, afirmă reprezentanţii instituţiei.

Recent, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunţa că Alstom va furniza, în septembrie, etapizat, 5 locomotive Traxx Passenger din contractul de achiziţie a 16 locomotive electrice noi, care vor fi utilizate de CFR-Călători.

În perioada 26-28.08.2026, o echipă de proiect a ARF a efectuat testul de recepţie la fabrica Alstom (Factory Acceptance Test - FAT) din Kassel, Germania, al locomotivelor electrice Traxx Passenger (unităţile LE012, 013, 014 şi 015). De asemenea, în cadrul acestei acţiuni a fost efectuată verificarea procesului de asamblare a locomotivei LE016, ultima din lotul celor 16 vehicule feroviare contractate de ARF.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.