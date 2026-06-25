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Primarul Capitalei a semnat contractele pentru PUZ-urile drumurilor radiale 9 și 10, care vor lega sudul Bucureștiului de autostrada A0

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. STB
Sursa foto: Facebook/ Ciprian Ciucu
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a semnat contractele pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare realizării drumurilor radiale 9 și 10. Potrivit edilului, documentațiile vor fi finalizate la începutul anului viitor, iar deschiderea șantierelor este programată pentru 2028.

Într-o postare publicată joi pe Facebook, Ciprian Ciucu a precizat că cele două drumuri radiale vor contribui la mutarea traficului din centrul Bucureștiului spre periferie și vor asigura o legătură directă între sudul Capitalei și Autostrada A0.

„Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente. În plus, unde este nevoie, vom proiecta noi căi de acces”, a transmis primarul Capitalei.

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Potrivit edilului, Drumul Radial 9 - Sud Expres va avea traseul Vidra - Autostrada A0 - DNCB - Bulevardul Metalurgiei - Gara Progresul.

PUZ-ul va stabili racordarea noii artere la Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și la drumurile de legătură necesare în zonă.

Cel de-al doilea proiect, Drumul Radial 10 - Măgurele Expres, va conecta Autostrada A0 cu orașul Măgurele, Parcul Industrial Măgurele, DNCB și Prelungirea Ferentari.

Documentația de urbanism va include și conexiunile cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, finalizarea PUZ-urilor este prevăzută pentru începutul anului viitor, iar lucrările la cele două drumuri radiale sunt programate să înceapă în 2028.

Editor : A.D.

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