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Video Primul tronson din Autostrada Transilvania A3, gata de inaugurare. Imagini cu segmentul Poarta Sălajului - Zimbor

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autostrada a3
Primul tronson din Autostrada Transilvania A3, gata de inaugurare.
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Autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. Tronsonul Poarta Sălajului - Zimbor poate fi deschis „imediat în iulie”, susține Asociația Pro Infrastructura. Totul stă acum în mâinile CNAIR.

Este vorba despre 12 kilometri de autostradă care s-ar putea da în folosință. Acest sector este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime.

Restul autostrăzii, de la Zimbor până la Nădășelu, mai are de așteptat. Termenul ar fi luna decembrie.

Cele două tronsoane de aproape 42 de kilometri au avut termen de finalizare în 2023.

 

Editor : A.P.

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