Asociaţia Pro Infrastructură afirmă, duminică seară pe Facebook, că firma Sinohydro „se chinuie” pe mini-varianta de ocolire a Zalăului, de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani. „Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor”, au transmis reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic este de 90%, dar plata s-a realizat pentru 60%.

„ Centura Zalău: remake «Tăntălăul și Gogomanul». Încă din primăvara lui 2023 vă spunem că s-a spulberat (şi) în ţara noastră mitul vitezei chinezeşti în materie de drumuri. De aproape patru ani şi jumătate Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani”, transmite Asociaţia Pro Infrastrcutură.

Contractul a fost semnat în 31.07.2020 şi are ordin de începere emis în 25.09.2020 cu 6 luni de proiectare şi 24 de execuţie. În acte, lucrările au început în 14.04.2021 şi ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2023 „pe un drumeag cu o bandă pe sens lung de doar 5,53 kilometri”, conform sursei citate.

„Mobilizarea a fost dintotdeauna mai mult decât ruşinoasă. Chiar şi acum, în ceasul al 13-lea, lipsesc giratoriul din capătul estic, stratul final de asfalt (uzura), rigolele şi alte mărunţişuri. Dar nici CNAIR nu s-a lăsat mai prejos. Este nevoie de doi pentru a dansa. Deşi stadiul fizic e la vreo 90%, cel financiar este doar la 60%. Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

Potrivit acestora, în plus, „CNAIR nu a fost în stare nici până astăzi să ia o decizie referitoare la asfaltul de uzură de pe poduri, aşa cum a făcut-o fără să clipească pe o speţă similară pe Autostrada A7 Ploieşti-Focşani”.

„Acolo s-a putut, doar era presiune maximă cu inaugurările electorale din 2024. Cu puţină dorinţă s-ar putea termina totul într-o lună... dar nu ne-ar mira să intrăm cu şantierul în 2026. Ce ar mai fi de zis despre această ruşine internaţională româno-chineză?!”, au mai scris reprezentanţii asociaţiei.

