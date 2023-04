Asociaţia Pro Infrastructura critică stadiul lucrărilor pe Autostrada A7 Ploieşti-Buzău lot 2 și spune că lotul arată deplorabil. Potrivit acesteia, per total, stadiul fizic pe cei 28,35 kilometri abia dacă atinge 15%.

„Valea plângerii pe Autostrada A7 Ploieşti-Buzău lot 2. Vineri, 28.04.2023, am filmat din dronă întreg tronsonul dintre Spătaru (în apropiere de Buzău) şi Mizil. "Şantierul" este aproape încremenit între lanurile de rapiţă şi cereale. Într-adevăr, antreprenorii sunt blocaţi de probleme diverse, de la gropile de împrumut cu materiale care nu pot fi folosite, la siturile arheologice încă deschise şi până la bâlbele şi greşelile din proiectul tehnic livrat de Consitrans. Peste toate este presărată din belşug lentoarea proverbială a oficialilor CNAIR în a-şi asuma orice fel de răspundere tehnică ori birocratică. Dar dincolo de scuze, lotul arată deplorabil şi din cauza celor doi constructori care nu reuşesc să pună în teren nici măcar frontul de lucru pe care îl au la dispoziţie. Mai aveam puţin şi luam nişte lopeţi să dăm o mână de ajutor! Cel mai mult ne îngrijorează bulgarii de la Trace. Ei au 19 kilometri, între Spătaru (capătul dinspre Buzău) şi până în apropiere de DJ102H, şi cu greu am văzut câţiva muncitori meşterind la nişte structuri. La terasamente: zero barat. Ceilalţi 9 km, de la organizarea lor de şantier şi până la nodul Mizil, sunt făcuţi de românii de la Coni. Cu chiu cu vai au reuşit să aştearnă ceva umpluturi şi mai mişcă un pic pe câteva structuri, dar progresul din ultimele două luni este aproape insesizabil, după ce în 2022 începuseră binişor”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook a asociaţiei Pro Infrastructura.



Potrivit Pro Infrastructura, per total, stadiul fizic pe cei 28,35 kilometri abia dacă atinge 15%.



„Contractul a fost semnat în 07.06.2022 şi are ordin de începere emis în 11.08.2022 cu termen de finalizare aprilie 2024 (direct execuţie, 20 de luni). Este cert că iese din discuţie deschiderea în primăvara anului viitor. Solicităm antreprenorilor şi responsabililor CNAIR să rezolve în următoarele două luni TOATE problemele amintite mai sus ca să avem o şansă la inaugurare în decembrie 2024. Le reamintim tuturor celor implicaţi că traficul este infernal pe DN2 şi DN1B, cele două drumuri ale crucilor care leagă Buzăul de Bucureşti, respectiv de Ploieşti”, se mai arată în postare.

