Live TV

Probleme la metrou: Circulația pe Magistrala 2 e afectată de un incident la stația Constantin Brâncoveanu

Data actualizării: Data publicării:
oameni la metrou
Foto: Metrorex
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un tânăr de 20 de ani a fost lovit marți dimineață de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, după ce ar fi coborât pe calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații, anunță Metrorex. 

„Astăzi, 20 octombrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 10.35 cu privire la faptul că, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren. 

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta. 

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.  

La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia. 

Verificările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, arată un comunicat al Poliției. 

Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. 

În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații.  

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate. 

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. 

Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Blood pressure measurement in progress
1
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
atac scoala bistrita colaj
2
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
3
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
Protests are taking place in Paris on October 17
4
Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Digi Sport
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu mainile incatusate la spate
Caz șocant de cămătărie în București: un împrumut de 36.000 euro s-a transformat într-o datorie uriașă de peste 300.000 euro
masina de politie
IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean și cere bani pentru reparațiile unei mașini de poliție
politia locala
Programul de guvernare își propune reglementarea atribuţiilor poliţiei locale. Noi reguli pentru procesarea abaterilor rutiere
masina de politie
Tatăl și fratele unui elev, reținuți după ce au agresat un profesor în curtea unei școli din Timișoara. De la ce a pornit scandalul
ecusoan al politiei romane
Percheziții în Prahova într-un dosar de fraudă de aproape 2 milioane de lei. Suspecții ar fi falsificat contracte de împrumut
Recomandările redacţiei
plenul camerei deputatilor parlament
Ultimele ore până la votul decisiv pentru învestirea Guvernului...
760707992_3892741587523339_8750701143259595426_n
Moody’s explică de ce instalarea noului Guvern și adoptarea bugetului...
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan: Protestul și strigătul sunt mijloace democratice...
Pig's head
Saga capetelor de porc continuă. Un al doilea incident tip Cosa...
Ultimele știri
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Nicușor Dan a convocat CSAT. Situația de securitate de la Marea Neagră ar putea fi analizată (surse)
Percheziții DIICOT în județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și trafic de droguri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, incompatibil cu Universitatea Cluj! Cine va antrena „șepcile roșii”
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
Șoc la CFR Cluj: Marius Șumudică le dă ultimatum la jucători și amenință cu plecarea! „Toate au o limită! Nu...
Adevărul
Autostrada în carouri roșii, soluția neobișnuită găsită de inginerii unei țări. Șoferii sunt avertizați că...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”L-a distrus complet”. Decizia soției de a divorța ”l-a lovit ca un trăsnet” și a luat hotărârea pe loc
Pro FM
Elizabeth Hurley și Billy Ray Cyrus, logodiți după un an și jumătate de iubire. Actrița de 61 de ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Casey Affleck, despre momentul în care a câștigat un Oscar: “A fost ușor traumatizant”. Leonardo DiCaprio l-a...
Adevarul
Recordul comercial al Chinei zguduie economia globală. Ce avertizează experții
Newsweek
Pensionarii, păcăliți cu 112 de lei la pensie. De ce vor pierde din nou bani la indexarea de la 1 ianuarie?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un urs negru a intrat într-o bibliotecă din California și a făcut ravagii printre gustări. Ce a făcut înainte...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...