Progresul pe ultimul şantier al Autostrăzii Bucureştiului (A0) este de 90%, pe cei 17,5 km ai lotului 1 (Joiţa - Corbeanca) al A0 Nord activitatea concentrându-se pe finalizarea lucrărilor necesare racordării cu DN1A şi DN7, obiectivul fiind deschiderea circulaţiei pe acest sector în 2026, a anunţat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

„Progres de 90% pe ultimul şantier al Autostrăzii Bucureştiului (A0)! Pe cei 17,5 km ai lotului 1 (Joiţa - Corbeanca) al A0 Nord, activitatea se concentrează pe finalizarea lucrărilor necesare racordării cu DN1A şi DN7. Asocierea de constructori români şi italieni (Retter - Pizzarotti) lucrează intens la structuri, asfaltare şi montarea elementelor de siguranţă rutieră pe un sector de aproximativ 10 km din acest lot. Obiectivul rămâne deschiderea circulaţiei pe acest sector, până la conexiunea cu DN7, în acest an. Depinde însă de menţinerea mobilizării şi de condiţiile meteorologice”, a scris Pistol pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, restul de aproximativ 7 km ai lotului 1 ar urma să fie finalizaţi până în aprilie 2027, moment în care se va realiza şi legătura semi-inelului nordic al A0 cu Autostrada A1 şi se vor încheia, practic, lucrările pe toată Autostrada de Centură a Capitalei.

„Bucureştiul şi Ilfovul au nevoie de o infrastructură rutieră modernă, care să reducă presiunea traficului din interiorul localităţilor şi să aducă noi oportunităţi de dezvoltare în cea mai dinamică zonă economică a României”, a subliniat directorul CNAIR

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Editor : A.P.