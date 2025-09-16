Live TV

aeroportul otopeni
Actualul terminal al Aeroportului „Henri Coandă” din Otopeni
Terminalul se adresează cererii în creștere din partea traficului aerian

Înghesuială la Aeroportul Otopeni, inclusiv pentru noul terminal. Nouă consorții au depus oferte pentru proiectarea acestuia. Contractul ajunge la 40 de milioane de euro. Deocamdată, proiectul se află în fază incipientă, una care se dezvoltă lent. Construcția noului terminal este pentru... nepoți. În a doua parte a deceniului următor poate vom avea un terminal complet finalizat, anunță Digi24.

Nici Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) nu pare să se grăbească, anunță Digi24. Termenul pentru depunerea ofertelor de construcție a noului terminal a fost 16 iunie. Următorul termen limită este 5 decembrie, până când vor fi analizate ofertele depuse.

Noul terminal va avea cel puțin 20 de punți de îmbarcare, cel puțin 48 de standuri noi de parcare, aeronave, iluminat natural, sisteme moderne pentru benzile de bagaje și pentru controlul de securitate, climatizare și saloane, protocol și VIP pentru pasageri, precum și spații generoase pentru food-court și duty-free.

Vor fi construite piste noi și un nou turn de control. Terminalul nou și cel vechi vor fi legate printr-o rețea complexă de drumuri și pasaje subterane.

Terminalul se adresează cererii în creștere din partea traficului aerian

Noul terminal va fi destinat atât companiilor aeriene de linie, cât și operatorilor low-cost, care vor avea o zonă specială de îmbarcare-debarcare. Terminalul va fi realizat modular, ceea ce va permite punerea etapizată în exploatare, pentru a acomoda treptat traficul aerian aflat în creștere.

Durata totală de implementare a contractului este de 10 ani și șase luni. La finalizarea integrală, aeroportul va fi capabil să acomodeze, în 2040, 30 de milioane de pasageri. Ar fi o dublare a traficului actual, în condițiile în care anul trecut, Aeroportul din Otopeni a avut 15,9 milioane de pasageri.

Potrivit studiilor, în structura sa actuală, Aeroportul din Otopeni ar putea gestiona între 16 și 18 milioane de pasageri, deci se apropie rapid de capacitatea sa maximă.

6.500 de pasageri pe oră

Noul terminal, cu o suprafață de aproximativ 176.000 m², va putea să gestioneze un trafic ce poate ajunge la 6.500 de pasageri pe oră în momentele de vârf.

Despre realizarea unui nou terminal la Aeroportul Otopeni se vorbește de mai bine de un deceniu. Investiția era estimată inițial la aproape 800 de milioane de euro, însă având în vedere timpul scurs, creșterile de preț la materialele de construcții și majorarea costului cu forța de muncă, investiția necesară va fi mult mai mare, poate chiar spre 1,4 miliarde de euro, anunță Digi24.

Pe parcurs, costurile pot crește, la fel și durata lucrărilor. Aeroportul din Berlin a fost inaugurat cu o întârziere de aproape 10 ani și la un cost de peste 7 miliarde de euro, de trei ori mai mare decât cel estimat inițial.

