O propunere lansată pe rețelele sociale de o avocată AUR, care cere eliminarea benzilor dedicate transportului public și renunțarea la autobuze și tramvaie, a stârnit reacții aprinse în rândul bucureștenilor. În timp ce unii șoferi susțin ideea, majoritatea celor care depind de transportul de suprafață o consideră imposibil de aplicat.

„Eliminați benzile speciale pentru autobuze în București!”. Așa sună propunerea avocatei AUR, Silvia Uscov, care a inițiat o întreagă dezbatere pe pagina sa de Facebook.

În comentariile la postare, avocata a detaliat ideea și a susținut că orașul ar trebui să urmeze modelul unor state din lumea arabă, nu pe cel al țărilor din Uniunea Europeană. Întrebată de ce nu ar fi mai utilă suplimentarea autobuzelor în orele de vârf, aceasta a calificat ideea drept „o concepție comunistă”.

În realitate, o mare parte dintre bucureșteni depind de transportul public de suprafață pentru deplasările zilnice. Potrivit celor mai recente date, Societatea de Transport București (STB) a înregistrat peste un miliard de călătorii într-un singur an.

Mulți dintre locuitorii Capitalei consideră propunerea nerealistă. Un șofer a declarat pentru Digi24 că „ideea nu ține cont de modul în care funcționează marile orașe”: în cazul unor avarii la metrou, transportul de suprafață este cel care preia fluxul de călători.

Alți utilizatori spun că metroul nu ar putea prelua singur numărul mare de pasageri, iar eliminarea autobuzelor și tramvaielor ar crea un haos și mai mare. O femeie spune că depinde zilnic de transportul de suprafață și că dispariția acestuia i-ar afecta direct mobilitatea.

În București există numeroase tipuri de mijloace de transport care circulă la suprafață - autobuze, tramvaie și troleibuze. Pe anumite segmente de drum, acestea beneficiază de benzi dedicate, menite să reducă timpii de deplasare și să încurajeze utilizarea transportului public.

Există însă și voci care susțin inițiativa. Un șofer care lucrează în ride-sharing spune că restricțiile de trafic și benzile dedicate au îngreunat circulația și i-au afectat activitatea. Iar un tânăr consideră că extinderea transportului subteran ar putea crește eficiența deplasărilor într-un oraș tot mai aglomerat.

Editor : C.A.