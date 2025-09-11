Live TV

Exclusiv „Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese suspendat. Cum arată noile vouchere

RABLA

Programul „Rablase relansează anul acesta însă cu un buget redus - de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. Valoarea voucherelor pentru autoturisme va fi mai redusă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. În iunie, programul a fost blocat cu o zi înaintea deschiderii sesiunii.

 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în ședința de joi a guvernului a fost aprobat programul Rabla, urmând ca vineri să fie lansat și ghidul pentru beneficiari. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei.

„Voucherele vor rămâne exact cum erau înainte, pe vechiul program, pentru mașinile cu motor termic, pentru hibride și plug-in hibrid, iar pentru mașinile electrice, voucherul va ajunge la 18.500. (...) Valoarea voucherelor pe mașinile electrice - ce era propus ca valoare pentru anul acesta - nu mai este valabilă... Nu știu dacă mai există în vreun alt stat în Europa, dar, din ce am văzut noi, ca medie, era undeva la 3.000 euro, deci voucherul pentru mașinile electrice este clar că îl depășeam cu foarte, foarte mult”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a punctat că aceasta nu este o decizie motivată electoral. (...) După cum bine știți, noi am avut discuții ample despre faptul că de-a lungul ultimilor doi ani de zile, au fost asumate mai multe programe în toate ministerele, care, pur și simplu, nu mai aveau acoperire în banii care puteau să fie furnizați de stat, de la bugetul de stat. Aici, în mod expres vorbim despre bani care provin din certificate care au fost obținute pentru gazele cu efect de seră, adică trebuie să fie duse pe programe de reducere a acestor emisii. Deci, aveam acești bani, doar că, în paralel, avem o grămadă de alte proiecte care trebuie să fie susținute din acești bani, pentru care nu mai există astăzi fonduri. Deci, a fost o discuție pur contabilă și, până la urmă, de prioritizare a unor proiecte esențiale, inclusiv pentru atingerea obligațiilor României la nivel european”.

Nu pot să răspund de ce înainte valoarea voucherului era una mult mai mare. Cert este că bugetul României nu poate să susțină astfel de proiecte anul acesta

În ceea ce privește programul Rabla” pentru UAT-uri și persoane juridice, acesta este suspendat în urma deciziei adoptării Ordonanței de Urgență de acum câteva săptămâni de zile deja (...) Pentru aceste proiecte, anul acesta nu există bugetul necesar. De altfel, prioritatea pe care noi o avem este să reușim să salvăm proiecte esențiale din PNRR, care nu-și mai găsesc astăzi finanțare”, a concluzionat Buzoianu.

Rabla pentru anul în curs ar putea fi lansat chiar la începutul săptămânii viitoare, a anunțat ministrul Mediului.

