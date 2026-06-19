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Radu Miruţă a respins bugetele mai multor companii de stat, printre care şi Tarom: Este evident construit pe date nerealiste

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TAROM. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, a respins bugetele mai multor companii de stat, printre care Tarom, CFR Infrastructură şi CFR Călători. Radu Miruţă spune că în cazul Tarom, de exemplu, bugetul a fost construit pe date nerealiste.

„Bugetul este evident construit pe date nerealiste, prefăcându-ne că aprobăm acel buget nu era decât o iresponsabilitate, cu o consecinţă ca la final de an să observăm pierderile”, a declarat, vineri, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

În bugetul Tarom se prevedea că 63% din venituri se obţin din biletele vândute, a specificat ministrul care a venit cu date concrete legat de bugetul de încărcare, dar şi cu privire la preţurile la combustibili.

„Au propus un buget de încărcare pentru bugetul pe 2026 de 79% în condiţiile în care suntem la jumătatea anului şi realist, până acum, este 66%, am verificat şi faţă de anul trecut, era 72% până în momentul de faţă”, a precizat ministrul.

Legat de cheltuielile de combustibil, în buget a fost introdusă suma de 950 de dolari pe tonă, când în realitate preţul este mult mai mare, chiar şi 1 400 de dolari pe tonă, cum a fost acum două săptămâni, de exemplu.

„Le-am cerut refacerea acestui buget pe realitate. Nu avansează foarte mult, spunând că este o înţelegere pe care o au cu CE, că CE le-a impus un anumit prag de preţ la combustibil”, a declarat Miruţă.

Ministrul a mai dat exemplu şi cazul CNAIR, care propunea un număr de 500 de angajaţi în plus, din care peste 126 în Bucureşti.

De asemenea, CFR Infrastructură a venit cu un buget care propunea o pierdere majoră, a fost respins şi apoi aprobat după ce au revenit cu o reducere semnifică a pierderii. Bugetul a fost respins şi în cazul CFR Călători, fiind în lucru, acum, a mai spus Miruţă.

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Editor : Ș.R.

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