Radu Miruță amână scumpirea biletelor de metrou cu două luni: Ministerul Transporturilor cere Metrorex să reducă cheltuielile

La mai puțin de 24 de ore de la preluarea interimatului la conducerea Ministerului Transporturilor, viceprim-ministrul Radu Miruță a decis amânarea cu două luni a majorării tarifelor la metrou, care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 mai. Proiectul de ordin, publicat marți pe site-ul ministerului, prevede prorogarea termenului până la 1 iulie 2026 și oferă Metrorex un răgaz pentru a analiza impactul scumpirii și pentru a propune măsuri de reducere a cheltuielilor.

Decizia vine după ce fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, semnase înainte de demisie ordinul prin care tariful pentru o călătorie urma să crească de la 5 la 7 lei.

În perioada de 60 de zile, Metrorex trebuie să prezinte un plan concret de reducere a cheltuielilor, cu măsuri clare și termene precise, care să ducă la o scădere de cel puțin 10% a bazei de costuri, într-un interval de maximum șase luni.

De ce a fost amânată scumpirea

Ministerul Transporturilor justifică amânarea prin necesitatea unei analize detaliate a impactului majorării tarifelor asupra cererii de transport și a comportamentului călătorilor.

Metrorex trebuie să evalueze, pe baza datelor reale de validare, cum ar reacționa utilizatorii la creșterea prețului, inclusiv în cazul abonamentelor lunare, care generează cea mai mare parte a veniturilor companiei.

Potrivit documentului, la un tarif de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil ca preț cu serviciile de ridesharing pentru distanțe scurte, dar și cu transportul public de suprafață pe trasee similare. În aceste condiții, o parte dintre călători ar putea renunța la metrou, ceea ce ar afecta veniturile și eficiența sistemului.

Autoritățile cer și o analiză privind efectele asupra mobilității urbane și calității aerului. O eventuală migrare a călătorilor către autoturisme personale sau servicii de ridesharing ar putea duce la creșterea emisiilor poluante.

În același timp, Bucureștiul are obligații asumate la nivel european prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030, dar și prin regulamentele privind rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T), care vizează creșterea utilizării transportului public.

România se află deja sub presiune în dosarul calității aerului, după ce Comisia Europeană a decis, în decembrie 2025, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru deficiențe în monitorizarea poluării.

Tarifele au crescut cu 180% în ultimii ani

Documentul evidențiază și impactul social al majorărilor succesive. Prețul unei călătorii cu metroul a crescut de la 3 lei în 2021 la 5 lei în 2025 și urma să ajungă la 7 lei în 2026, ceea ce înseamnă o creștere totală de aproximativ 180%.

Metrorex va trebui să analizeze dacă această creștere este suportabilă pentru populație, în raport cu evoluția salariilor și a inflației, și să evalueze efectele socio-economice asupra călătorilor.

