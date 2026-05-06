Radu Miruță anunță o soluție temporară pentru ca cele 21 de trenuri blocate în Gara Obor să intre în circulație

Ramă electrică regională PESA (simulare) Foto Facebook / ARF / PESA

Ministerul Transporturilor va propune, în următoarele şapte zile, producătorului PESA din Polonia o soluţie temporară pentru ca cele 21 de garnituri care sunt în Gara Obor să poată fi introduse în circulaţie, a anunţat, miercuri, Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor.

„Am găsit săptămâna trecută 21 de trenuri noi, lăsate să se decoloreze în soare, în gara Obor, în loc să transporte călători în condiţii decente (…) astăzi am aşezat la masă toate părţile implicate: producătorul din Polonia, căruia Ministerul Transporturilor nu i-a cerut să producă nimic în România, reprezentanţii CFR, ARF şi cei care gestionează proiectul”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruţă.

Acesta anunţă că, în 7 zile, Ministerul Transporturilor va propune producătorului un act adiţional prin care să fie suspendate plăţile aferente obligaţiilor de mentenanţă rămase neîndeplinite.

„Să dăm drumul la trenuri. Ulterior, în alte 4 zile, compania producătoare va comunica în ce măsură acceptă acest compromis pentru deblocarea situaţiei”, a mai transmis Radu Miruuţă.

Ministrul interimar de la Transporturi apreciază că trebuie luate măsuri pentru a sancţioona situaţia apărută, dar nu blocând trenurile.

„Trebuie să mişcăm lucrurile, să penalizăm nerespectările de contract, să sancţionăm, dar nu să ţinem 21 de trenuri noi în soare, în timp ce oamenii circulă în trenuri vechi, ţinându-se de nas.

Ştiu că v-aţi săturat să auziţi despre trenuri noi doar în comunicate şi promisiuni. E firesc să vrem un lucru simplu: să vedem trenurile circulând, nu dosarele plimbate între instituţii”, a mai declarat Miruţă.

Asociaţia Pro Infrastructură a semnalat, în aprilie, că 21 de rame PESA noi-nouţe zac în Gara Obor.

Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie şi hale de mentenanţă, aşa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreţinerea periodică a unităţilor care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor la gard după câţiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro.

Se vede că e greu ca PESA să găsească hale la maximum 10 km de Bucureşti, Iaşi sau Cluj-Napoca. PESA încearcă de luni de zile să obţină acces la ele dar trenurile sunt tot la Obor unde stau degeaba şi... aşteaptă”, a semnalat asociaţia.

Ulterior, Miruţă anunţa că i-a invitat la sediul MT pe reprezentanţii producătorului din Polonia şi pe cei responsabili din minister pentru găsirea unei soluţii.

La începutul lunii ianuarie 2024, s-a semnat Contractul de achiziţie a 62 de rame electrice regionale, între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) şi PESA (Polonia). Mai multe garnituri au ajuns în România, dar nu au fost încă puse în funcţiune.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunţa, la primirea primei rame, că ramele electrice regionale produse de PESA sunt compuse din trei vagoane, având o capacitate de 160 locuri pe scaune, 243 locuri în picioare, 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi şi 16 locuri pentru biciclete. De asemenea, trenurile sunt dotate cu sistem wi-fi şi ating o viteză maximă de 160 km/h.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Modernizare, având un buget total de  2.777.369.677,05 lei.

