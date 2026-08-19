Radu Miruță dă asigurări că nu există vreun risc ca metroul să fie deconectat de la alimentarea cu energie electrică

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat că nu există niciun risc ca metroul să fie deconectat de la alimentarea cu energie electrică.

„Evident că este o obligaţie ca Metrorex să plătească factura la energie electrică. Nu există în acest moment niciun risc de a deconecta metroul de la alimentarea cu energie electrică. Ştiu de această problemă. Am vorbit cu domnul director Plaveti de la Hidroelectrica. Am vorbit şi cu cei de la Metrorex. Deja de două zile de când au avut loc aceste ultime discuţii, în fiecare zi se fac plăţi pentru ca suma de bani datorată, eşalonată fiind, să scadă. Este o obligaţie care nu este pusă în discuţie, dacă plăteşti sau nu plăteşti factura de energie electrică”, a spus Miruţă, într-o conferinţă de presă organizată la sediul USR, potrivit Agerpres.

El a menţionat că la Metrorex se desfăşoară o acțiune de control, în contextul în care a existat intenţia de a mări preţul călătoriei cu metroul, fără a reduce cheltuielile.

„La Metrorex a început această activitate când am văzut că li se cere bucureştenilor să plătească cu 50% în plus pentru că aşa ar fi vrut PSD, şi nu să recupereze contracte de 40 de milioane de euro, doar penalităţi. Imaginaţi-vă că Metrorex solicita bani de la oameni în condiţiile care ar fi avut în vârful pixului decizia de a cere penalităţile care sunt executorii pentru nişte contracte care nu au fost realizate. Nu doar că nu au cerut aceste penalităţi, ci nici măcar nu au emis factura de penalităţi. Eu ca ministru nu voi accepta vreodată să le cer oamenilor 50% în plus, pentru că tu nu faci absolut nimic pentru a recupera sumele de bani care-ţi sunt la îndemână”, a adăugat el.

Reacția lui Miruță a venit după ce Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a anunțat miercuri că circulația metroului se va suspenda din septembrie dacă ministerul nu va plăti compensaţia

Ce spune ministrul despre strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030

Miruţă a făcut referire şi la faptul că Guvernul a aprobat, miercuri, prin hotărâre, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document în baza căruia poate fi semnat Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru următorii cinci ani. El a reproşat PSD faptul că documentul nu a fost adoptat mai repede.

„Nu se putea semna acest contract de activitate înainte să se aprobe, conform legii, în Guvernul României, această strategie de dezvoltare. Această strategie de dezvoltare, dacă nu era aprobată, nu se putea semna contractul şi nu se puteau face plăţi şi nu se puteau plăti salarii. De ce s-a ajuns în luna august? Este pentru că cine a fost la Ministerul Transporturilor a uitat că în 2026, anul nu începe în luna august, începe la 1 ianuarie 2026. Şi nişte oameni responsabili s-ar fi ocupat ca atâta timp cât o perioadă expiră să fi făcut această strategie dinainte de începerea anului 2026. Dar este încă o dovadă despre cum se desfăşoară lucrurile atunci când PSD gestionează o astfel de infrastructură”, a precizat el.

Editor : B.E.