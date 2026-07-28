Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director desemnat responsabil de buna sa funcționare. Potrivit acestuia, șefii care au în responsabilitate trenuri la care se constată probleme repetate vor fi sancționați.

„Am dispus ca fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcţie de director. Directorii din regionalele CFR, directorii de la nivel central au în responsabilitate, cu număr asociat numelui şi funcţiei, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel şi văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcţionare a acestui tren. Adiţional, pentru situaţiile pe care le vom urmări în continuare, directorii care au în responsabilitate trenuri şi problemele sunt repetate, se observă că sunt repetate, vor fi sancţionaţi ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director şi să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacţionează cu cel care te plăteşte”, a explicat acesta.

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Formular online pentru despăgubirea pasagerilor trenurilor internaționale

Ministrul a anunțat și simplificarea procedurii prin care călătorii pot solicita despăgubiri în cazul întârzierilor trenurilor internaționale.

Potrivit acestuia, pasagerii ale căror trenuri întârzie mai mult de 60 de minute pot completa un formular disponibil pe site-ul CFR Călători pentru a primi despăgubirea la care au dreptul.

„Am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaţionale din România completează şi primeşte despăgubire. Acest lucru era posibil, dar imaginaţi-vă, în anul 2026, că varianta de a solicita despăgubiri era să mergi cu un dosar cu şină în Gara de Nord şi să depui această solicitare, fapt pentru care aproape nimeni nu îşi complica suplimentar viaţa să ceară această despăgubire. De astăzi înainte, este un formular, se completează datele de identificare necesare pentru rambursarea banilor şi CFR Călători îşi va îndeplini obligaţia ca atunci când este de vină, să plătească”, a mai declarat Radu Miruță.

Editor : A.D.