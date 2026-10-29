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Video Raport: 70% din calea ferată de la noi trebuie schimbată de urgență. De ce sunt șanse mici să aibă loc un accident de tren ca în Spania

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tren cai ferate sine de tren cfr infrastructura
Foto: captură video Digi24
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În România, 70% din șinele de căi ferate trebuie schimbate de urgență, potrivit unui raport al Guvernului, care arată că după Revoluție, adică de 37 de ani, infrastructura feroviară a fost ignorată până în punctul în care unele zone au devenit bombe cu ceas. Tragedii similare cu cele din Spania nu se vor întâmpla la noi, spun oamenii din domeniu. Argumentul este halucinant: cu cât se strică șinele, cu atât se reduce viteza locomotivelor.

Șine crăpate, ruginite sau chiar furate - este peisajul care ne întâmpină în aproape toate stațiile CFR. Cel mai recent raport al Guvernului arată că e mai ușor să găsești o șină stricată, decât una care să funcționeze normal. 

În 1990, doar 10% dintre căile ferate din România erau uzate tehnic. Acest procent a ajuns la 40% în 2010. Dezastrul a fost complet în 2025, când procentul a ajuns la 70%. Ce vor să facă autoritățile acum ține mai degrabă de domeniul minunilor cerești, pentru că în 5 ani vor să reconstruiască ce au ignorat în 35. 

O realitate care, în teorie, transformă șinele în bombe cu ceas. În practică însă, conducerea CFR previne tragedii precum cele din Spania prin limite de viteză. 

Rodrigo Maxim, lider sindical CFR: „De fiecare dată au apărut restricții de viteză și limitări de viteză și de fiecare dată când s-au agravat, restricțiile respective au devenit mai mari. Au trecut din restricții de 70 km/h în restricții de 30 km/h. La un moment dat o să ajungă să fie depășite trenurile și de căruțe, dacă vom continua tot așa. 

(O cale ferată - n.red.) trebuie schimbată ieri. Situația căii ferate române este rezultatul a aproximativ 35 de ani de subfinanțare. 

Conform strategiei anterioare 2021-2025, finanțarea asigurată a reprezentat numai 45,76% din necesarul estimat”. 

Într-un răspuns pentru Digi24, CFR Infrastructură spune că acum o săptămână a publicat licitația prin care vrea să repare o mare parte din căile ferate. Contractul se întinde pe 4 ani, iar statul va plăti aproape 1 miliard de euro. 

Editor : A.C.

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