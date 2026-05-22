RAR a devenit o trambulină financiară pentru o firmă care a încheiat contracte „de urgenţă” după un dezastru evitat (raport)

Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor realizat la Registrul Auto Român scoate la lumină modul în care Registrul Auto Român a servit drept trambulină financiară pentru o firmă care a devenit partenerul-cheie al RAR în plină criză IT, transmite News.ro.

Urgenţa creată artificial, profitul real

Piesa centrală a afacerii este bazată pe incidentul din 21 noiembrie 2024, când Centrul de Date al RAR a fost compromis de o declanşare accidentală a sistemului de stingere cu aerosoli.

Departe de a fi un accident imprevizibil, raportul Corpului de Control arată că „justificarea urgenţei a apărut ca urmare a neîndeplinirii de către conducerea RAR - R.A. a obligaţiilor şi diligenţelor”.

Sub pretextul acestei „extreme urgenţe”, RAR a evitat licitaţiile publice şi a închiriat o nouă infrastructură IT direct de la firma Aegeria Business Consulting, la un preţ de peste 10,6 milioane de lei fără TVA, distribuiţi în 5 contracte atribuite prin negociere directă.

Nu era primul contract primit de firmă. În total, în perioada 2022-2025, Aegeria a adunat, doar de la RAR, 22 de contracte în valoare totală exactă de 13.707.039,40 lei. Auditorii au stabilit că majoritatea acestor achiziţii, în special cele din 2025, au fost justificate prin „extrema urgenţă” apărută după incidentul IT din 21.11.2024. Justificarea urgenţei a apărut, conform documentului intrat în posesia news.ro, „ca urmare a neîndeplinirii de către conducerea RAR - R.A. a obligaţiilor şi diligenţelor” de a întreţine vechea infrastructură, permiţând astfel o achiziţie „netransparentă şi neconcurenţială”.

1. Contractul nr. 195/31.10.2024 - „Remediere Cisco”

Documentul a fost semnat cu doar trei săptămâni înainte de incidentul major din Centrul de Date. Avea ca obiect „Prestarea de servicii de remediere a problemelor/defecţiunilor hardware inclusiv înlocuire pentru echipamente Cisco”, iar valoarea totală a lui se ridica la 268.262,09 lei, fără TVA. Raportul notează că acest contract conţinea definiţii neobişnuit de ample pentru „forţa majoră”, incluzând explicit „pierderea sau întreruperea surselor de alimentare sau a instalaţiilor de comunicaţii”, situaţie care s-a produs exact la data de 21.11.2024. Auditorii sugerează că acest lucru indică o posibilă anticipare a evenimentului de către conducere.

2. Contractele de închiriere infrastructură (Loturile 4-8 / 01.04.2025)

Un alt lot important de contract a fost atribuit prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, fiind „grosul” plăţilor către Aegeria ca urmare a incidentului de securitate. Lotul 4 a vizat închirierea de echipamente Cisco pentru aplicaţia SIRAR şi Data Center, având o valoare de 6.876.999,96 lei. Lotul 5 a cuprins sistemele de stocare NETAPP, evaluate la 2.060.000,04 lei. Pentru siguranţa alimentării electrice, prin Lotul 6 au fost furnizate UPS-uri Legrand Keor în valoare de 245.000,04 lei. Protecţia software a datelor a fost realizată prin Lotul 7, reprezentând licenţe Veeam de 162.999,96 lei. În final, Lotul 8 a adăugat sisteme de backup Tape IBM pentru suma de 444.000 lei.

Corpul de Control a stabilit că justificarea urgenţei pentru aceste contracte a apărut ca urmare a neîndeplinirii de către conducerea RAR a obligaţiilor de a efectua analize de risc şi mentenanţă la sistemele vechi.

3. Alte contracte relevante cu Aegeria

În afara celor menţionate sub pretextul urgenţei, firma a mai primit şi alte contracte prin achiziţie directă (AD) sau licitaţie deschisă (LD):

Pe 12 decembrie 2024, firma primeşte un contract de „implementarea şi operaţionalizarea unor echipamente şi soluţii noi de infrastructură şi securitate cibernetică”, în valoare de 1.300.000 lei.

Cu şapte luni înainte, pe 9 mai 2023, semnează o înţelegere pentru lucrări de infrastructură tip S.O.C. (Security Operations Center) în valoare de 888.250 lei.

Pe 31 octombrie 2023 încheie contractul pentru aplicaţia „Auto Pass” care prevedea servicii de dezvoltare software pentru interfaţa utilizatorului platformei în valoare de 262.900 lei.

Ce indică evoluţia datelor financiare ale firmei

Datele financiare ale firmei Aegeria, consultate de News.ro, arată o evoluţie financiară spectaculoasă a firmei în 2024. În 2023, Aegeria avea o cifră de afaceri de 12,5 milioane lei, iar în anul următor aceasta a crescut de patru ori şi a ajuns la 50.073.154 lei. Datele financiare pe 2025 nu sunt încă publice.

Profitul este şi el în creştere exponenţială A sărit de la 2,3 milioane lei la 15,5 milioane lei, o creştere de 549%. Toate acestea au fost realizate cu 4 angajaţi.

Societatea, administrată de Dragoş-Emilian Pârvulescu, are o structură de acţionariat dominată de Emil Pârvulescu (64,75%) şi Călin Crişan (35,25%). Firma, care are ca obiect principal de activitate „Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii”, a devenit principalul furnizor de echipamente hardware şi software pentru RAR în regim de urgenţă.

Până la ora transmiterii ştirii, reprezentanţii firmei nu au răspuns solicitării de a oferi precizări legate de relaţia comercială cu RAR.

În ceea ce priveşte incidentul consemnat de Raportul Corpului de Control al MT, responsabil a fost declarat managementul executiv al RAR, reprezentat de Mihai Alecu şi Alina Niţă.

Referitor la raportul Corpului de Control, directorul instituţiei, Mihai Alecu, a precizat că: „Raportul la care faceţi referire nu este un document public, iar ministerul nu a realizat o sinteză a acestui raport. Conducerea instituţiei analizează constatările primite prin Nota privind controlul tematic efectuat la RAR şi formulează puncte de vedere justificate prin documente pentru fiecare aspect menţionat în Raport. Documentul cu punctele de vedere ale Registrului Auto Român va fi înaintat către MTI şi vă asigurăm că ulterior vom colabora cu toate instituţiile care au atribuţii în clarificarea constatărilor făcute de Corpul de Control în acel document”.

