Războiul din Orientul Mijlociu scumpește călătoriile cu avionul și modifică programul de zbor

Data publicării:
nori turbulente zbor avion aeronava
Foto: Profimedia

Mai multe companii aeriene din Asia şi Europa au majorat marţi tarifele biletelor, au introdus suprataxe pentru combustibil sau au modificat programele de zbor, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creşterea abruptă a preţului combustibilului pentru avioane şi a perturbat rutele aeriene importante, transmite Reuters.

Companii precum Qantas Airways din Australia, SAS din Scandinavia şi Air New Zealand au anunţat scumpiri ale biletelor, în timp ce alţi operatori au avertizat că criza ar putea afecta aprovizionarea cu combustibil sau ar putea impune noi modificări ale programelor de zbor, notează News.ro.

Air New Zealand a precizat că preţul combustibilului pentru avioane, care se situa între 85 şi 90 de dolari pe baril înaintea loviturilor aeriene americane şi israeliene asupra Iranului, a urcat acum la valori cuprinse între 150 şi 200 de dolari pe baril. Compania şi-a suspendat şi prognoza financiară pentru anul 2026 din cauza incertitudinii generate de conflict.

Războiul a perturbat un coridor important pentru exportul de petrol, crescând costurile companiilor aeriene şi determinând scumpirea biletelor pe unele rute, în timp ce creşte temerea că cererea pentru călătorii ar putea fi afectată.

Un purtător de cuvânt al SAS a declarat că majorarea costurilor a impus o reacţie rapidă pentru menţinerea operaţiunilor stabile, compania introducând „o ajustare temporară a preţurilor”.

Mai multe companii aeriene europene şi asiatice, inclusiv Lufthansa şi Ryanair, au contracte de hedging care le permit să fixeze o parte din preţul combustibilului. Finnair, care a acoperit prin astfel de contracte peste 80% din necesarul de combustibil pentru primul trimestru, a avertizat însă că disponibilitatea combustibilului ar putea deveni o problemă dacă conflictul se prelungeşte.

„O criză prelungită ar putea afecta nu doar preţul combustibilului, ci şi disponibilitatea acestuia, cel puţin temporar”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Finnair.

Situaţia este complicată şi de problemele din spaţiul aerian al Orientului Mijlociu. Avioanele care se apropiau de Dubai au fost plasate temporar marţi într-un circuit de aşteptare după o posibilă alertă de atac cu rachetă, potrivit serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Companiile aeriene îşi adaptează deja reţelele de zbor. Qantas analizează posibilitatea redistribuirii capacităţii către Europa, iar Cathay Pacific a anunţat că va adăuga zboruri către Londra şi Zurich în luna martie, pe fondul creşterii tarifelor pe rutele dintre Asia şi Europa din cauza închiderii unor spaţii aeriene.

Air New Zealand a confirmat că a majorat tarifele pe mai multe rute şi a avertizat că ar putea urma noi creşteri sau schimbări de program dacă preţurile combustibilului rămân ridicate.

Hong Kong Airlines a anunţat că va majora suprataxele pentru combustibil cu până la 35,2% începând de joi, iar Air India va introduce treptat suprataxe similare pentru zborurile interne şi internaţionale.

Unele companii europene spun însă că nu au nevoie imediată de scumpiri. Grupul IAG, proprietarul British Airways, a declarat că este bine protejat prin contracte de hedging şi nu intenţionează deocamdată să majoreze tarifele. Totuşi, British Airways a decis să încheie mai devreme sezonul de iarnă al zborurilor către Abu Dhabi din cauza „incertitudinii continue”.

Acţiunile companiilor aeriene au recuperat o parte din pierderi marţi, după ce preţul petrolului a scăzut spre 90 de dolari pe baril, de la un vârf de 119 dolari atins luni, în urma declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora conflictul s-ar putea încheia în curând.

În Europa, acţiunile principalelor companii aeriene au crescut cu 3% până la 8%. În Statele Unite, titlurile marilor operatori precum Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Air şi American Airlines erau în scădere cu 1,5% până la 2,5% în tranzacţiile de după-amiază.

Majoritatea companiilor aeriene americane nu mai utilizează contracte de hedging pentru combustibil, spre deosebire de transportatorii europeni şi asiatici. În lipsa acestei protecţii, operatorii sunt nevoiţi să compenseze creşterea costurilor prin tarife mai mari.

Datele Deutsche Bank arată că tarifele aeriene din Statele Unite au crescut rapid în ultima săptămână, atât pentru biletele cumpărate în ultimul moment, cât şi pentru cele rezervate în avans.

În acelaşi timp, traficul de pasageri continuă să crească mai rapid decât capacitatea de transport a companiilor aeriene, iar unii operatori anticipează cerere record în perioada vacanţei de primăvară. Analiştii consideră că acest context ar putea permite pieţei să absoarbă creşterea tarifelor.

Totuşi, scumpirea combustibilului ar putea determina companiile aeriene să îşi încetinească planurile de extindere, ceea ce le-ar creşte puterea de stabilire a preţurilor, însă nu este clar dacă aceste măsuri vor fi suficiente pentru a proteja pe deplin marjele de profit.

Pe lângă costurile ridicate ale combustibilului, reducerea spaţiului aerian disponibil creează noi dificultăţi pentru transportul aerian global. Piloţii sunt nevoiţi să ocolească zona conflictului din Orientul Mijlociu, iar rutele alternative devin tot mai aglomerate.

Companiile Emirates, Qatar Airways şi Etihad realizează împreună aproximativ o treime din traficul de pasageri între Europa şi Asia şi transportă peste jumătate dintre pasagerii care zboară din Europa către Australia, Noua Zeelandă şi insulele Pacificului.

Companiile europene se confruntau deja cu restricţii de spaţiu aerian din cauza războiului din Ucraina, evitând spaţiul aerian rusesc şi efectuând zboruri mai lungi. Reducerea suplimentară a spaţiului aerian disponibil face ca operarea zborurilor să devină şi mai dificilă.

