Data publicării:
gara ciulnita
Lucrările de modernizare a Gării Ciulnița ar trebui finalizate în iulie 2026. Sursa foto: captură video Digi24

Zeci de călători CFR își pun zilnic viața în pericol, din cauza unui proiect de 130 de milioane de lei pus pe pauză. Reabilitarea Gării Ciulnița, aflată pe linia ferată București - Constanța, este blocată până se lămurește situația clădirii vechi din 1889, ce ar putea deveni monument istoric. Până să se ia o decizie în acest caz, lucrările nu pot fi finalizate, iar șantierul este o groapă, din cauza căreia călătorii trebuie să facă un ocol periculos pentru a ajunge pe peron.

„În Gara Ciulnița, călătorii care vor să coboare din tren la peronul 1, pur și simplu nu o pot face. Nu au această posibilitate. Așa cum puteți vedea, aici este o groapă, lăsată de muncitorii care între timp au abandonat lucrările”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Practic, oamenii trebuie să ocolească aproximativ 500 de metri, printr-o zonă unde sunt în pericol de a fi atacați de câini. Pericolul e cu atât mai mare cu cât cei mai mulți călători scurtează drumul peste liniile de cale ferată, cu bagaje cu tot.

„Eu nu pot urca 50 de scări. Sunt persoană cu dizabilități, n-avem cale de acces de la firul 1 la firul 2. Ne chinuim, mergem la capăt de peron, ne urcăm pe capăt, până venim... Timpul este foarte scurt între diferența de timp dintre trenuri”, spune un călător.

„Un cărucior cu roți, adică un invalid, n-are nicio șansă să ajungă la tren. Nu se poate, dacă ai un bagaj mare, absolut nimic”, constată un alt călător.

„E foarte prost gândită. Nu au făcut niciun pasaj pentru bătrâni sau cei care au probleme cu sănătatea, nu au posibilitatea de a urca sus”, se plânge o femeie.

Gara a fost recent reabilitată. S-au modernizat liniile de cale ferată, copertinele și instalațiile electrice. În decembrie ar fi trebuit să se construiască o altă clădire a gării, doar că exact când ar fi trebuit să înceapă lucrările, cei de la CFR au primit o veste care a blocat proiectul.

„Direcția pentru Cultură Călărași ne-a informat că a demarat procedurile pentru clasificarea clădirii ca monument istoric. Și automat, lucrările la clădire și peron au fost oprite. Compania a făcut o contestație către Direcția pentru Cultură Călărași, pentru a se găsi o soluție. Să vedem ce se va întâmpla, dacă va fi clasat sau nu. În cazul în care nu va fi clasat, vom relua proiectul”, a transmis purtătorul de cuvânt al CFR Constanța, Cătălin Schipor.

„Este o clădire valoroasă, care datează undeva din 1887. Nu cred că soluția și oportunitatea este aceea de a o demola și de a construi... Ok, nu funcționează la o capacitate de 100%, iar capacitatea este într-un procentaj mult mai mic sub valoarea ei, atunci putea fi o construcție alăturată și aceasta conservată”, e de părere Ruxandra Ionescu, directorul Direcției Județeane pentru Cultură Călărași.

Lucrările de modernizare a Gării Ciulnița ar trebui finalizate în iulie 2026. Proiectul costă peste 132 milioane de lei, bani din fonduri europene.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

