Reacția Ministerului Transporturilor la acuzațile Gabrielei Firea

Ministerul Transporturilor răspunde acuzaţiilor venite de la Primarul Capitalei, Gabriela Firea. În răspunsul oferit pentru Digi24, reprezentanţii ministerului spun că au avut loc două întâlniri cu primarul Bucureştiului în care s-au căutat soluţii pentru a transfera şoseaua, care teritorial aparţine unui drum naţional, la primăria Capitalei. Mai mult, cei de la Transporturi insistă că centura capitalei este cuprinsă într-un proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile, fără a face mai multe referiri în acest sens. În plus, reprezentanţii Ministerului Transporturilor recunosc că pentru drumul existent, unde nu au fost începute lucrările de modernizare, urmează să fie semnat un contract pentru pentru întocmirea documentației, în termen de 7 zile.

Precizările vin după ce primarul Gabriela Firea a acuzat Guvernul, joi, că a minţit în legătură cu Centura Capitalei, spunând că, deşi i s-a spus că s-ar pierde fonduri europene dacă acest obiectiv va fi transferat de la CNAIR la municipalitate, Guvernul nici măcar nu a făcut cerere pentru obţinerea acestor fonduri. Firea a mai spus că această cerere nici nu poate fi făcută prea curând, pentru că Centura nu are nici cadastru, nici intabulare.

"Reamintesc că în 27 de ani, Guvernul nu a finalizat nici măcar jumătate din lucrările la Centura Capitalei, lucrările sunt undeva la 37 la sută. Din 74 de kilometri sunt finalizaţi circa 28 de kilometri. Şi atunci ne întrebăm câţi ani le mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura? Din prima zi ca primar am transmis solicitarea şi inclusiv decizia din CGMB de a se transfera de la CNAIR către PMB acest obiectiv de investiţii. Prima dată mi s-a spus că nu. Din ce motiv? Pentru că s-ar pierde fondurile europene. Am fost personal la Bruxelles, am primit şi în scris, că este o dezinformare, pentru că fondurile nu se acordă instituţiei, ci proiectului. Al doilea motiv inventat a fost că nu pot fi transferate contractele. Am venit cu explicaţii şi pentru această motivaţie”, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, la începutul şedinţei de Consiliu General.

Ministerul susţine că propunerea referitoare la acest proiect a fost deja agreată.

”Ministerul Transporturilor a propus atât în discuţiile din mai 2018 cât şi la ultima întâlnire din 30 august, la care au participat ministrul Transporturilor şi Primarul general al Capitalei, ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul şoselei de centură să fie elaborat în cadrul Primăriei Generale. Această propunere a fost agreată, urmând ca Ministerul Transporturilor să promoveze proiectul pe circuitul de avizare”, se arată în comunicat.

Ministerul a menţionat că se caută soluţie legală legată de modul în care o Unitate Administrativ Teritorială (UAT), precum Municipiul Bucureşti, va putea administra un drum naţional aflat în afara teritoriului său, având în vedere faptul că acest obiectiv nu se află pe teritoriul UAT, fiind un drum naţional cuprins într-un proiect finanţat prin fonduri europene nerambursabile.

”Soluţia privind rezolvarea acestei probleme urmează să fie propusă de Primăria Generală în cadrul proiectului de act normativ sus menţionat. Ministerul Transporturilor, Guvernul sunt în aşteptare şi sunt gata să dea tot concursul necesar”, se arată în comunicat.

Podul Constanţa

Ministerul a făcut precizări şi referitor la Podul Constanţa, aflat într-o stare avansată de degradare, pentru care primăria a făcut cerere să fie trecut din administrarea Ministerului Transporturilor în cea a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Astfel, în 30 august, au avut loc ”discuţii în care se convine completarea hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu prevederi referitoare la garanţii în ceea ce priveşte predarea imobilului fără pretenţii de plată a valorii lucrărilor executate şi fără condiţionarea vreunei plăţi pentru traversarea podului de liniile de cale ferată”.

Ministerul susţine că, pentru acest obiectiv, s-a lucrat ”ritmic, sistematic, fără sincope sau blocaje”.

”În acest moment CFR SA deţine certificatul de urbanism pentru realizarea lucrărilor de reparaţie capitală pentru zona administrată de companie”, se arată în comunicat.

Pasajul Domneşti

Referitor la Pasajul Domneşti, în urma discuţiilor purtate între Primăria Generală şi CNAIR, a fost elaborată o foaie de parcurs privind responsabilităţile pe care urmează să le îndeplinească fiecare dintre participanţi, în vederea schimbării soluţiei de proiectare şi realizării pasajului în conformitate cu solicitările făcute de PMB, potrivit ministerului.

”După 6 luni, s-a reliefat faptul că proiectul stagnează, pentru că Primăria Generală nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-cadastrale aferente exproprierilor suplimentare, rezultate ca urmare a introducerii în proiectul tehnic al liniei de tramvai. Acest fapt a pus în dificultate obiectivul de investiţie”, se arată în comunicat.

La întâlnirea din 30 august, de la Ministerul Transporturilor, ministrul Lucian Şova a înmânat Primarului General un tabel însoţit de documentele pe care PMB trebuia să le refacă, urmând ca acesta să le analizeze şi să le retransmită CNAIR rectificate, astfel încât să poată fi promovată Hotărârea de Guvern pentru exproprierile suplimentare.

Tronsonul de pe DN 1

Referitor la tronsonul de pe DN 1 (mm 7+50 – km 12), cu o suprafaţă totală de 19,43 ha, ministerul susţine că transferul acestuia către PMB a fost iniţiativa Ministerului Transporturilor, prin CNAIR, încă din 2013.

”Primăria Generală a refuzat preluarea pe bază de protocol de predare-primite, aşa cum prevede art. 21 alin 2 al O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor şi a solicitat promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea în administrare”, se arată în comunicat.

Ministerul a precizat că, în prezent, este în desfăşurare procesul de remediere a unor observaţii formulate de către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), astfel încât după rezolvarea tuturor problemelor, proiectul de act normativ să fie repus pe circuitul de avizare.

”Pentru acest obiectiv nu există niciun blocaj, ci doar proceduri legale ce trebuie parcurse. Este o stare de fapt, impusă de probleme concrete, a căror rezolvare legală cere timp. S-a ajuns aici dat fiind că PMB a preferat transferul obiectivului prin HG şi nu prin modalitatea operativă propusă iniţial – protocol de predare-primire”, se arată în comunicat.

Teren din domeniul public

Ministerul a făcut precizări şi referitor la solicitarea Primăriei Sectorului 5 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea CFR SA, în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

”În cadrul discuţiilor din 30.08.2018, la care au participat atât ministrul Transporturilor, cât şi Primarul General al Capitalei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti au susţinut că este obligatoriu ca terenul să fie transferat Primăriei Generale în mod exclusiv, deşi la acea dată nu exista nicio solicitare oficială în acest sens. Ulterior, pe 3 septembrie, PMB a transmis la Ministerul Transporturilor o informare că a solicitat Guvernului să emită o Hotărâre de Guvern pentru transferul terenului”, se arată în comunicat.

Metroul

Referitor la transferul administrării metroului, ministerul susţine că nu există nicio solicitare oficială adresată de către PMB în acest sens.

”Nu au avut loc niciun fel de discuţii cu privire la acest subiect. In ultimul an, nu a existat corespondenţă oficială pe aceasta temă. La ultima întâlnire între reprezentanţii Primăriei Generale şi Ministerul Transporturilor care a avut loc pe 30 august, subiectul Metrorex nu a fost pe agendă. Transferul metroului de la Ministerul Transporturilor la Primăria Generală nu există ca proiect concret iniţiat şi asumat oficial de primărie”, se arată în comunicat.

