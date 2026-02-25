Live TV

Record pe calea ferată, tronson modernizat în 2 ani. Pro Infrastructură: Dovadă că poate performa dacă se aprinde focul PNRR sub scaun

Data publicării:
tren cfr cale ferata
Tren CFR. Foto: Inquam Photos / Casian Mitu

România a înregistrat un record în lucrări pe calea ferată: modernizarea tronsonului Aghireșu-Poieni în doar 2 ani, anunță asociaţia Pro Infrastructură.

”Record feroviar: modernizare pe un fir în doar doi ani. Din păcate, ne-am învăţat ca pe calea ferată să ne mulţumim cu puţin. Chiar şi aşa, este de notat recordul pe care asocierea Alstom-Arcada îl stabileşte pe Aghireşu-Poieni, parte din Cluj-Napoca-Oradea: fir nou complet pe toţi cei 36,5 kilometri în mai puţin de doi ani de zile. Firul va fi burat in următoarele săptămâni”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură pe pagina de Facebook.

„Este o dovadă că funcţionarul din transporturi poate performa dacă i se aprinde focul PNRR sub scaun, dacă birocraţia nu este extrem de complicată (aliniament neschimbat, relief relativ uşor) şi dacă şi antreprenorul este cât-de-cât decent, nu vreo rachetă sau vreun sfânt.

La ultimul raport oficial CFR din decembrie 2025, progresul fizic era de 59%. Dacă în august 2026 şi lotul 1 va ajunge la un stadiu şină-traversă suficient, vom putea trimite trenuri pe un singur fir nou, fără centralizări, cu paznici la bariere, ca să luăm banii din PNRR. Nu e optim şi nici spectaculos dar este o premieră pe un proiect de modernizare a magistralelor”, au precizat reprezentanții asociației

„Dincolo de partea bună, evident avem nelipsitele probleme. De exemplu aberația de la Poieni, unde linia 1 este blocată din cauza clădirii gării: CFR a renunțat și la linie, și la clădirea care va rămâne o ruină chiar dacă va fi declarată monument istoric (așa cum vor localnicii) fiindcă nu sunt bani pentru refacerea ei. Între timp, nu e clar unde va fi făcută construcția care va găzdui centralizarea Poieni și impiegatul de mişcare. O altă speță: la Brăișoru Cap Y, pe o porțiune scurtă de traseu provizoriu, vor urma lucrări la un ecoduct peste Crișul Repede, trei fire de cale ferată și DN1. Ecoductul se află în reproiectare și vor fi necesare discuții îndelungate pe partea de impact asupra mediului până când va fi pus în operă. Data viitoare ajungem în defileu”, a mai transmis organizația.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Freight train drivers protest outside the Warsaw PKP Cargo terminal in Poland - 28 Jul 2025
Un cetățean moldovean, arestat pentru oprirea unui tren de marfă polonez. Avea documente rusești și „aparatură electronică” asupra sa
cale ferata
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj
National Strike In Italy Announced And May Affect The Railway Services, Florence - 23 Nov 2025
Suspiciuni de atac hibrid la JO 2026 de la Milano-Cortina: Matteo Salvini invocă sabotaje pe calea ferată
N23 ACCIDENT TREN CHIAJNA-VO 200126_00276
Momentul în care o mașină este spulberată de tren în Chiajna. Un bărbat, scos inconștient din autoturism
tren foto fb cfr
Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem...
Ultimele știri
Franța: Mii de actori denunță utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie. „O transformare profundă a profesiei”
15 state americane dau în judecată administraţia Trump pentru că a redus numărul de vaccinuri recomandate copiilor
Ucraina mulțumește României pentru solidaritate și sprijin. „Împreună ne străduim să punem capăt acestui război”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Fanatik.ro
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...