Record pe calea ferată, tronson modernizat în 2 ani. Pro Infrastructură: Dovadă că poate performa dacă se aprinde focul PNRR sub scaun

România a înregistrat un record în lucrări pe calea ferată: modernizarea tronsonului Aghireșu-Poieni în doar 2 ani, anunță asociaţia Pro Infrastructură.

”Record feroviar: modernizare pe un fir în doar doi ani. Din păcate, ne-am învăţat ca pe calea ferată să ne mulţumim cu puţin. Chiar şi aşa, este de notat recordul pe care asocierea Alstom-Arcada îl stabileşte pe Aghireşu-Poieni, parte din Cluj-Napoca-Oradea: fir nou complet pe toţi cei 36,5 kilometri în mai puţin de doi ani de zile. Firul va fi burat in următoarele săptămâni”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură pe pagina de Facebook.

„Este o dovadă că funcţionarul din transporturi poate performa dacă i se aprinde focul PNRR sub scaun, dacă birocraţia nu este extrem de complicată (aliniament neschimbat, relief relativ uşor) şi dacă şi antreprenorul este cât-de-cât decent, nu vreo rachetă sau vreun sfânt.

La ultimul raport oficial CFR din decembrie 2025, progresul fizic era de 59%. Dacă în august 2026 şi lotul 1 va ajunge la un stadiu şină-traversă suficient, vom putea trimite trenuri pe un singur fir nou, fără centralizări, cu paznici la bariere, ca să luăm banii din PNRR. Nu e optim şi nici spectaculos dar este o premieră pe un proiect de modernizare a magistralelor”, au precizat reprezentanții asociației

„Dincolo de partea bună, evident avem nelipsitele probleme. De exemplu aberația de la Poieni, unde linia 1 este blocată din cauza clădirii gării: CFR a renunțat și la linie, și la clădirea care va rămâne o ruină chiar dacă va fi declarată monument istoric (așa cum vor localnicii) fiindcă nu sunt bani pentru refacerea ei. Între timp, nu e clar unde va fi făcută construcția care va găzdui centralizarea Poieni și impiegatul de mişcare. O altă speță: la Brăișoru Cap Y, pe o porțiune scurtă de traseu provizoriu, vor urma lucrări la un ecoduct peste Crișul Repede, trei fire de cale ferată și DN1. Ecoductul se află în reproiectare și vor fi necesare discuții îndelungate pe partea de impact asupra mediului până când va fi pus în operă. Data viitoare ajungem în defileu”, a mai transmis organizația.

Editor : A.P.