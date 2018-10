Repararea căii ferate ar dura cel puțin 15 ani și costă 6 miliarde euro

CFR are nevoie de aproape 6 miliarde de euro pentru reînnoirea a 10.000 de kilometri de cale ferată, iar lucrările se pot face în cel puțin 15 ani.

Reprezentanți ai Băncii Europene de Investiţii (BEI) au declarat marți că instituția este dispusă să ofere companiei un împrumut în acest sens, potrivit Agerpres.ro.

"Ce vrem să fie căile ferate din România, o tinichea ruginită sau un activ valoros? Acum un an am lucrat cu colegii de la CFR SA la o analiză care a stat la baza strategiei CFR SA, iar concluziile acestei strategii sunt îngrijorătoare, chiar deprimante", a declarat Mihai Frumosu, expert în sectorul transporturilor în cadrul BEI.

Potrivit acestuia, este nevoie de 5,8 miliarde de euro pentru înlocuirea a aproape 10.000 de kilometri de cale ferată.

„Avem 60% din subsistemele de cale ferată care sunt scadente la înnoire. Toată lumea ştie că restricţiile de viteză duc la prelungirea timpului pentru pasageri, iar la trenurile de marfă durata este mai mult decât dublă. Aproape 10.000 de kilometri de linie de cale ferată scadenţi la reînnoire. De ce am ajuns aici? În primul rând, a fost vorba de subfinanţare. În al doilea rând, pierderea facilităţilor interne de înnoire, atât în cadrul CFR SA, care şi-a pierdut utilajele interne de reparaţii, dar şi la nivel naţional, în piaţa de construcţii, antreprenorii şi-au direcţionat eforturile către alte sectoare sau către alte ţări", a continuat Frumosu.

"În strategie este publicată o sumă imensă, aproape 6 miliarde de euro necesare doar pentru reînnoire, nu discutăm de alte nevoi ale CFR SA", afirmă el.

Este vorba de un program pe 15 ani, 660 de kilometri pe an, însemnând 386 milioane de euro pe an.

"Pentru a obţine aceşti 6 miliarde de euro, soluţia cea mai simplă este un împrumut. Foarte multe ţări au ales această variantă, iar BEI sprijină aceste proiecte şi am putea să vă ajutăm", a mai spus Frumosu.

