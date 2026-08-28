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Restricții de circulație pe Valea Oltului până la 15 noiembrie, pentru montarea plaselor de siguranță. Ce vehicule sunt vizate

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coloane de masini pe valea oltului
Lucrările vizează stabilizarea versanților și reducerea riscului de căderi de pietre pe carosabil. Foto: Captură Digi24
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Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe Valea Oltului, între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe acest sector de drum de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30.

Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor de stabilizare a versanților de-a lungul DN7, unde sunt montate plase de siguranță și bariere de retenție. Restricțiile au fost introduse inițial pentru luna august, însă intervențiile nu au fost finalizate.

„Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 08:00-17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier”, a transmis DRDP Craiova pe Facebook.

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Lucrările se desfășoară într-o zonă în care roca este friabilă și instabilă. Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, oprirea intervențiilor înainte de punerea în siguranță a versanților ar putea duce la desprinderea unor blocuri de piatră și la producerea unor accidente grave.

Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și restricțiile instituite pe sectorul afectat.

Editor : A.D.

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