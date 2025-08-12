Rețeaua de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti se prelungește cu încă 10,55 km. Traseele pe care vor fi amenajate

Municipalitatea va amenaja, în următoarele săptămâni, încă 10,55 de kilometri de benzi unice, în total ajungându-se la 65,3 kilometri, dintre care 35,5 kilometri sunt exclusiv pentru autobuze, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu a transmis, marţi, pe Facebook, că noile benzi vor fi amenajate pe următoarele trasee: Bd. Lascăr Catargiu (între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, sens spre Romană) - 0,9 kilometri, Şos. Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu şi Splaiul Independenţei, pe ambele sensuri) - 0,4 kilometri, Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului şi Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) - 0,45 kilometri, Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piaţa Presei) - 1,2 kilometri, Calea Crângaşi (între str. Gen. Petre Popovăţ şi Pasajul Grant, sens spre pasaj) - 0,6 kilometri, Drumul Taberei, pe ambele sensuri - 7 kilometri (3,5 kilometri pe sens).

Unele dintre aceste proiecte au deja toate avizele necesare, iar altele sunt în curs de avizare.

"Dincolo de cifre, e un pas în plus spre un transport public mai rapid şi mai previzibil. Cred că Bucureştiul are nevoie de asta - şi tocmai de aceea alegem să încurajăm şi să prioritizăm transportul public", a adăugat Stelian Bujduveanu.

