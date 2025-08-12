Live TV

Rețeaua de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti se prelungește cu încă 10,55 km. Traseele pe care vor fi amenajate

Data actualizării: Data publicării:
benzi unice
Primarul general interimar al Capitalei anunţă prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti. Foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Municipalitatea va amenaja, în următoarele săptămâni, încă 10,55 de kilometri de benzi unice, în total ajungându-se la 65,3 kilometri, dintre care 35,5 kilometri sunt exclusiv pentru autobuze, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu a transmis, marţi, pe Facebook, că noile benzi vor fi amenajate pe următoarele trasee: Bd. Lascăr Catargiu (între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, sens spre Romană) - 0,9 kilometri, Şos. Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu şi Splaiul Independenţei, pe ambele sensuri) - 0,4 kilometri, Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului şi Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) - 0,45 kilometri, Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piaţa Presei) - 1,2 kilometri, Calea Crângaşi (între str. Gen. Petre Popovăţ şi Pasajul Grant, sens spre pasaj) - 0,6 kilometri, Drumul Taberei, pe ambele sensuri - 7 kilometri (3,5 kilometri pe sens).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unele dintre aceste proiecte au deja toate avizele necesare, iar altele sunt în curs de avizare.

"Dincolo de cifre, e un pas în plus spre un transport public mai rapid şi mai previzibil. Cred că Bucureştiul are nevoie de asta - şi tocmai de aceea alegem să încurajăm şi să prioritizăm transportul public", a adăugat Stelian Bujduveanu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
4
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
Digi Sport
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
demiansiivan
Bogdan Ivan îl vrea pe finul său la conducerea Hidroelectrica...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald...
titus corlatean la o sedinta
Titus Corlățean, despre anunțul candidaturii la șefia PSD: E un larg...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în cazul înțepăturilor de insecte
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a instituției
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mihai bizu afacerist
Milionar condamnat pentru că a vrut să-și ucidă fosta soție, eliberat din închisoare după 3 zile. A fost apărat de ministrul Justiției
robinet cu apă caldă
Sute de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă: sunt anunțate lucrări la sistemul de termoficare. Care sunt zonele afectate
casa lipatti
Casa Dinu Lipatti din București
stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Stelian Bujduveanu anunță reducerea indemnizațiilor conducerii din companiile municipale. Economia anuală depășește 4 milioane de lei
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...