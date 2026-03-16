„Risc semnificativ” de pierdere a banilor din PNRR pentru A7, avertizează Asociaţia Pro Infrastructură: Ținta este greu de atins

Foto via Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Asociaţia Pro Infrastructură avertizează, luni seară, că există „risc semnificativ” de pierdere a banilor din PNRR pentru  Autostrada A7, întrucât s-au redus drastic şansele de respectare a termenului, respectiv august 2026. Atingerea ţintei este încă posibilă dacă UMB se autodepăşeşte, mobilizându-se exemplar în trei schimburi, nonstop, dar există riscul de a scădea calitatea.

„Autostrada A7: risc semnificativ să pierdem bani gratuiţi din PNRR. S-au redus drastic şansele să respectăm ţinta renegociată în toamna anului trecut necesară accesării tuturor banilor gratuiţi, nerambursabili, din PNRR: deschiderea circulaţiei pe cei 96,32 kilometri ai Autostrăzii A7 Adjud Nord-Roman Nord (Săbăoani) până la 31 august 2026”, avertizează, luni seară, Asociaţia Pro Infrastrctură, într-un mesaj pe Facebook.

Organizaţia precizează că atingerea ţintei este încă posibilă dar va fi extrem de greu.

„Cei de la UMB trebuie să se autodepăşească, mobilizându-se exemplar în 3 schimburi, nonstop. Este nevoie de mai mulţi muncitori, mai ales fierari-betonişti la structuri, care să fie aduşi cât mai rapid de pe A3 şi A0. Chiar dacă ar reuşi, un astfel de heirup va afecta inevitabil calitatea, în special a umpluturilor şi straturilor de asfalt care cer atenţie şi respectarea timpilor tehnologici”, mai avertizează specialiştii ONG-ului.

Aceştia susţin că „acum se vede cel mai clar lipsa capacităţii UMB de a-şi onora la timp obligaţiile contractuale asumate, aşa cum am avertizat public încă din toamna anului 2022”.

„Cele două contracte de pe Adjud-Bacău Sud au fost semnate în 15.12.2022 şi au ajuns la stadiu fizic oficial de 95%, respectiv 70%. Celelalte trei de pe Bacău Nord-Paşcani au fost parafate în 15.02.2023 şi sunt acum la aproximativ 45%. Toate cele cinci au primit ordine de începere în primele zile ale lunii mai 2023 şi prevăd câte 30 de luni de execuţie directă, fără perioadă de proiectare. Deci termenul de finalizare, pe întreaga distanţă Adjud-Paşcani, a expirat în noiembrie 2025”, a mai transmis organizaţia.

Aceasta analizează punctele critice de pe cei 96,32 kilometri dintre Adjud Nord şi Roman Nord.

„Structurile sunt punctele critice majore, aşa cum vă explicăm de ani de zile”, explică Pro Infrastrctură.

Organizaţia se referă tronsolul Răcăciuni-Bacău, la est de Cleja, unde există un pasaj-mamut de 1,2 km peste magistrala de cale ferată M500 foarte întârziat, plus un altul la est de Nicole Bălcescu lung de vreo 730 m tot pe deasupra M500 (2).

„La nord de Bacău, înainte de Filipeşti, avem încă un pasaj mare peste M500 şi DN2 care, atenţie, este practic neînceput. Pe Centura Roman, avem un viaduct măricel care abia a început să iasă din pământ. dar mai ales podul sănătos care traversează Râul Moldova  aflat abia la nivel de fundaţii! Mai grav este că pe lângă structurile mari sunt foarte, foarte multe altele mai mici, pe şi peste A7. Deci un volum de muncă impresionant pe cei aproape 100 de kilometri dintre Adjud Nord şi Săbăoani care trebuie livraţi la 31 august 2026”, se mai arată în postare.

De asemenea, organizaţia se referă la ce mai trebuie finalizat - umpluturi, balast stabilizat şi cele trei straturi de asfalt.

„Chiar dacă aici se poate accelera semnificativ acum că a venit vremea bună, riscul de a face rabat la calitate este extrem de ridicat. Terasamentele trebuie "să stea" suficient ca să se evite celebrele trambuline în zona capetelor de pod (culee) sau tasările majore în plin rambleu, aşa cum am păţit pe lotul 3 al DEx12 Craiova-Piteşti executat tot de UMB. Concluzia. Pe Adjud Nord-Răcăciuni se poate da lejer drumul circulaţiei (până) la sfârşit de aprilie, dacă se doreşte. La Bacău putem ajunge cel mai devreme la final de iunie doar cu o mobilizare fantastică şi asta numai dacă antreprenorul şi CNAIR doresc deschideri secvenţiale şi muncitorii sunt concentraţi masiv pentru acest scop. Altminteri, ne vedem în august la Bacău, perfect fezabil. Însă de acolo şi până la Săbăoani este un munte de muncă, unul care nu poate fi cucerit decât cu execuţie nonstop şi cu toată forţa UMB”, avertizează organizaţia.

Top Citite
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
1
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
2
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
3
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
Abbas Araghchi
4
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
radare fixe timisoara
5
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Programul Rabla 2026 depinde de bugetul AFM. Ministrul Mediului: „Prioritare sunt proiectele începute prin PNRR”
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan dă ultimatum constructorilor liniei feroviare Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor: „Nu mai pot invoca niciun tertip”
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat structura proiectului adoptat în ședință la Palatul Victoria
grafic urcare bancnote lei
Consiliul Fiscal a avizat bugetul pentru 2026, dar cu avertismente privind deficitul și datoria publică. Care sunt principalele riscuri
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la UE, zeci de mii de hectare de teren
