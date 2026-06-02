România bate pasul pe loc: niciun kilometru nou de autostradă inaugurat în 2026. Speranțe pentru 250 km până la finalul anului

Când ar putea fi inaugurați primii kilometri din lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord.

România n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nici o panglică. Țara noastră are doar 1.400 km de drumuri de mare viteză.

În prima jumătate a anului pare că majoritatea constructorilor s-au focusat mai degrabă pe construit, decât pe inaugurat, anunță Digi24. În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1.400 de km de drum de mare viteză. Încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.

Până acum, 2026 a însemnat zero kilometri nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi completată însă cu aproximativ 250 de kilometri de șosea de mare viteză. 

Situația drumurilor de mare viteză din România

1.418 km circulabili
884 km în construcție
486 km în licitație

Luând în considerare ritmul în care se lucrează și termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de kilometri.

Autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de kilometri, însă cel mai mare drum deschis va fi, de departe, Autostrada Moldovei - tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care lucrează concomitent peste 5.000 de persoane.

Separat, până la finalul anului s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.

