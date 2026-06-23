România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Anunțul făcut de Ministerul Transporturilor

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), anunță că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi şi căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri pe PNRR înainte de linia de finish din august.

Oficialul din MTI spune că după încheierea negocierilor, acum, începe cursa finală pentru livrarea proiectelor şi pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR.

România va atrage integral fondurile europene nerambursabile alocate transporturilor prin PNRR, dă asigurări oficialul.

„Am reuşit să obţinem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale ţării: România va atrage integral fondurile europene nerambursabile (2,1 miliarde de euro grant) alocate transporturilor prin PNRR”, arată Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

În prezent, continuă finanţarea tuturor sectoarelor Autostrăzii Moldovei A7 Focşani - Bacău - Paşcani şi a lotului lipsă de pe Autostrada A1 dintre Margina şi Holdea, precizează secretarul de stat la Transporturi.

„Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat şi şanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară; Autostrada Bacău – Paşcani va fi finanţată integral din componenta de împrumut (loan) a PNRR”, mai arată Horaţiu Cosma.

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Oficialul din MTI spune că, în urma negocierilor cu CE, se schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile.

„Împreună cu susţinerea premierului Ilie Bolojan, a ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru, a ministrului Transporturilor Radu Miruţă şi cu efortul echipelor tehnice din Ministerul Transporturilor şi MIPE, am obţinut la negocierile cu Comisia Europeană un lucru extrem de important pentru România: posibilitatea decontării proporţionale a lucrărilor realizate până la 31 august pe A7 Bacău – Paşcani şi A1 Margina – Holdea. Această modificare schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile”, afirmă Cosma.

Astfel, în cazul în care unele sectoare se finalizează parţial la termenul-limită, România nu va mai plăti penalizări consistente, ci va beneficia de plăţi raportate la progresul efectiv realizat în teren.

Aceasta înseamnă că „întârzierile companiei de drumuri CNAIR şi ratarea termenelor asumate nu mai înseamnă automat pierderi masive de fonduri europene pentru România”, menţionează Cosma.

România păstrează accesul la finanţare europeană în condiţii excelente, la costurile de împrumut ale Comisiei Europene, mult mai avantajoase decât cele pe care le-am putea obţine individual de pe pieţele financiare, susţine secretarul de stat.

„În următoarele două luni nu există pauză. Vom munci neobosit pentru a maximiza progresul pe toate aceste proiecte şi pentru a atinge ţintele finale asumate la 31 august. Iar după 31 august nu avem dreptul să ne oprim.

Obiectivul final rămâne acelaşi: să circulăm cât mai curând pe întreaga Auto-stradă A7 până la Paşcani şi pe ultimii kilometri lipsă ai Autostrăzii A1 dintre Margina şi Holdea. Negocierile s-au încheiat. Acum începe cursa finală pentru livrarea acestor proiecte şi pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR”, declară Horaţiu Cosma.

Editor : A.P.