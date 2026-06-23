Live TV

România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Anunțul făcut de Ministerul Transporturilor

Data actualizării: Data publicării:
autostrada moldovei (a7)
Foto: Facebook / Irinel Scrioşteanu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), anunță că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi şi căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri pe PNRR înainte de linia de finish din august.

Oficialul din MTI spune că după încheierea negocierilor, acum, începe cursa finală pentru livrarea proiectelor şi pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR.
România va atrage integral fondurile europene nerambursabile alocate transporturilor prin PNRR, dă asigurări oficialul.

„Am reuşit să obţinem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale ţării: România va atrage integral fondurile europene nerambursabile (2,1 miliarde de euro grant) alocate transporturilor prin PNRR”, arată Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

În prezent, continuă finanţarea tuturor sectoarelor Autostrăzii Moldovei A7 Focşani - Bacău - Paşcani şi a lotului lipsă de pe Autostrada A1 dintre Margina şi Holdea, precizează secretarul de stat la Transporturi.

„Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat şi şanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară; Autostrada Bacău – Paşcani va fi finanţată integral din componenta de împrumut (loan) a PNRR”, mai arată Horaţiu Cosma.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialul din MTI spune că, în urma negocierilor cu CE, se schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile.

„Împreună cu susţinerea premierului Ilie Bolojan, a ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru, a ministrului Transporturilor Radu Miruţă şi cu efortul echipelor tehnice din Ministerul Transporturilor şi MIPE, am obţinut la negocierile cu Comisia Europeană un lucru extrem de important pentru România: posibilitatea decontării proporţionale a lucrărilor realizate până la 31 august pe A7 Bacău – Paşcani şi A1 Margina – Holdea. Această modificare schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile”, afirmă Cosma.

Astfel, în cazul în care unele sectoare se finalizează parţial la termenul-limită, România nu va mai plăti penalizări consistente, ci va beneficia de plăţi raportate la progresul efectiv realizat în teren.

Aceasta înseamnă că „întârzierile companiei de drumuri CNAIR şi ratarea termenelor asumate nu mai înseamnă automat pierderi masive de fonduri europene pentru România”, menţionează Cosma.

România păstrează accesul la finanţare europeană în condiţii excelente, la costurile de împrumut ale Comisiei Europene, mult mai avantajoase decât cele pe care le-am putea obţine individual de pe pieţele financiare, susţine secretarul de stat.
„În următoarele două luni nu există pauză. Vom munci neobosit pentru a maximiza progresul pe toate aceste proiecte şi pentru a atinge ţintele finale asumate la 31 august. Iar după 31 august nu avem dreptul să ne oprim.

Obiectivul final rămâne acelaşi: să circulăm cât mai curând pe întreaga Auto-stradă A7 până la Paşcani şi pe ultimii kilometri lipsă ai Autostrăzii A1 dintre Margina şi Holdea. Negocierile s-au încheiat. Acum începe cursa finală pentru livrarea acestor proiecte şi pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR”, declară Horaţiu Cosma.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
3
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
Nicușor Dan.
4
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
KIng Charles
5
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face...
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan ursula von der leyen
Ilie Bolojan: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, am reuşit să păstrăm cele 13,6 miliarde de euro din granturile PNRR
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Ședință extraordinară la Guvern. Ce au discutat miniștrii interimari înainte de votul privind Cabinetul Veștea
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un PNRR de peste 20 de miliarde de euro”
ID213854-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Radu Miruţă a respins bugetele mai multor companii de stat, printre care şi Tarom: Este evident construit pe date nerealiste
diana buzoianu
Un nou jalon din PNRR, depus în Parlament. Ce prevede proiectul „mecanismul apei” propus de Diana Buzoianu
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI - 23 IUN 2026
Consultări la Cotroceni. Simion după discuțiile cu Nicușor Dan: AUR e...
Alexandru Muraru la o ședință.
Condițiile PNL pentru a vota un nou Guvern. Muraru: „Fără trădători...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: PSD își asumă...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi excluși azi...
Ultimele știri
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan a înțeles că fără AUR nu se poate
Tucker Carlson părăsește Partidul Republican. Fostul susținător al lui Trump le-a adresat un avertisment membrilor partidului
Susținător al lui Călin Georgescu, vizat de percheziții după ce a imitat controalele lui Piedone pe TikTok
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este actorul pe care Suri Cruise l-ar vrea lângă mama ei, Katie Holmes: „Se înțeleg perfect, este o...
Cancan
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Fanatik.ro
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să bage frații Pavăl ca să ia titlul în SuperLiga. În doi ani sunt campioni dacă investesc...
Adevărul
Rusia își rescrie manualele de istorie. Vor include rolul trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Ce fel de premier îi cere Lucian Mîndruță lui Nicușor Dan: „Să aibă destui bani încât să nu ne fure”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Mobilizare uriașă în învățământ: 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră...
Newsweek
Pensionarii depun cereri pentru recuperarea CASS la pensie. Casa de Pensii spune cine poate lua banii înapoi
Digi FM
Ludovic Orban nu se mai abține: "Are o cotă de încredere aproape de... genunchiul broaştei"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Tom Hanks rupe tăcerea la 26 de ani de la „Naufragiatul”. Scena pe care refuză să o privească și astăzi: „Mă...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...