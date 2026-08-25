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Exclusiv România ratează ținta din PNRR pentru autostrăzi. Ionuț Ciurea: „A7 ar putea ajunge la Pașcani abia în vara anului viitor”

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Șantierul Autostrăzii Moldovei A7 Foto Facebook / Cristian Pistol
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Din articol
A7, întârziere semnificativă Doar 46 de kilometri, din cei 132 promiși prin PNRR „Nu trebuia să fim la Bacău, ci la Pașcani” Când ar putea ajunge A7 la Pașcani

România nu va reuși să finalizeze până la termenul-limită asumat prin PNRR toți cei 132 de kilometri de autostradă. Doar aproximativ 46 de kilometri ar urma să fie deschiși până la 31 august, în timp ce peste 86 de kilometri vor fi gata mai târziu. În cazul A7, cel mai realist scenariu este ca autostrada să ajungă la Pașcani abia în vara lui 2027, spune Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.

România ratează ținta de infrastructură rutieră stabilită prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul s-a angajat să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă, însă doar aproximativ 46 de kilometri vor putea fi deschiși circulației până la termenul-limită.

Restul de peste 86 de kilometri vor fi finalizați ulterior. În prezent, loturile care nu sunt gata se află, în general, la un stadiu de aproximativ 60%, unele dintre ele depășind acest procent.

În acest context, Comisia Europeană a acceptat ca o parte din suma alocată inițial Ministerului Transporturilor, în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro, să fie redirecționată către alte proiecte.

A7, întârziere semnificativă

Una dintre cele mai importante întârzieri este înregistrată pe autostrada A7, unde termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor până la Pașcani a fost deja depășit.

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, spune că România trebuia să aibă A7 finalizată până la Pașcani încă din noiembrie 2025.

„Noi nu trebuia să fim la Bacău pe A7 în termenul PNRR, ci la Pașcani. Atenție, la Pașcani. Adică A7 să fie completă la Pașcani anul trecut, în noiembrie, iar vina este, din păcate, aici, în mare, mare, mare, mare parte a constructorului”, a declarat Ciurea.

„Cel mai bun scenariu realist pe care îl putem vedea este să fim la Săbăoani în decembrie 2026 și la Pașcani undeva în vara anului viitor. Deci întârzierea va fi semnificativă atât față de termenele contractuale, noiembrie 2025, cât și față de promisiunile repetate”, a adăugat președintele Asociației Pro Infrastructură.

Doar 46 de kilometri, din cei 132 promiși prin PNRR

Potrivit datelor privind proiectele de infrastructură, din cei 132 de kilometri de autostradă pe care România s-a angajat să îi finalizeze până la 31 august, aproximativ 46 de kilometri ar urma să fie deschiși circulației până la termen. Peste 86 de kilometri vor fi gata mai târziu, în funcție de ritmul lucrărilor de pe fiecare lot.

Întârzierea este relevantă și din perspectiva finanțării europene. Comisia Europeană va deconta prin PNRR doar lucrările care îndeplinesc condițiile și termenele prevăzute în cadrul programului.

Pentru a limita pierderile, aproximativ 700 de milioane de euro alocate inițial Ministerului Transporturilor, sumă în care erau incluse și lucrările de autostradă aflate în întârziere, pot fi redirecționate către alte proiecte.

„Nu trebuia să fim la Bacău, ci la Pașcani”

Ionuț Ciurea atrage atenția că problema nu este reprezentată doar de întârzierile punctuale ale unor loturi, ci și de capacitatea constructorilor de a gestiona simultan un volum foarte mare de lucrări.

„Așa cum am tot explicat din momentul în care s-au licitat și ați adjudecat 10 din cele 13 loturi către un singur antreprenor, am spus încă de pe atunci că, pe lângă acești 250 de kilometri din A7, constructorul mai avea la acea dată încă vreo 200 de kilometri în diverse stadii de execuție”, a explicat Ciurea.

„Deci avea undeva la 450 de kilometri de autostradă și drum expres la un singur constructor. Și am spus de atunci, am tot explicat de-a lungul anilor și tot explic. Cred că o să mai explic vreun an-doi de zile până când o să fie gata până la Pașcani”, a adăugat el.

Potrivit reprezentantului Asociației Pro Infrastructură, problema este capacitatea tehnică de a transforma simultan toate contractele în lucrări executate în teren în termenele prevăzute.

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„Din păcate, nu are capacitate tehnică să pună toate aceste contracte în termenele contractuale în teren. Deci noi nu trebuia să fim la Bacău pe A7 în termenul PNRR, ci la Pașcani”, a spus Ciurea.

Președintele Asociației Pro Infrastructură a amintit inclusiv estimările prezentate la sfârșitul anului trecut privind avansarea lucrărilor către zona Roman.

„În decembrie anul trecut se spunea că o să fim în august, deci în câteva zile, la Săbăoani, adică undeva la Roman Nord. Iată, nu suntem la Săbăoani, suntem doar la Bacău cu A7 deschisă”, a declarat el.

Când ar putea ajunge A7 la Pașcani

În acest moment, scenariul considerat realist de Asociația Pro Infrastructură este ca lucrările să avanseze până la Săbăoani în decembrie 2026, iar autostrada să ajungă la Pașcani în vara lui 2027. Asta ar însemna o întârziere considerabilă față de termenul contractual inițial și față de calendarul stabilit prin PNRR.

În paralel, autoritățile încearcă să finalizeze cât mai multe dintre celelalte loturi de autostradă pentru a reduce impactul întârzierilor asupra finanțării europene.

Pentru România, miza nu este însă doar recuperarea unor kilometri de autostradă, ci și respectarea noilor termene și valorificarea cât mai eficientă a fondurilor europene disponibile pentru infrastructură.

Editor : C.A.

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