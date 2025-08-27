Ryanair își plătește angajații care depistează bagajele de mână neconforme. Bonus de 2,5 euro pentru fiecare troler supradimensionat

Ryanair va plăti personalului din aeroport bonusuri majorate, de 2,5 euro pentru fiecare bagaj de mână neconform preluat de la pasageri, a anunțat șeful companiei, potrivit The Guardian. Pasagerii ale căror trolere depășesc dimensiunile maxime pentru cabină sunt taxați cu până la 90 de euro, iar bagajul este trimis la cală.

Amenda i-a indignat pe unii călători, mai ales după ce a ieșit la iveală că personalul de la poarta de îmbarcare a fost stimulat financiar să depisteze bagaje prea mari. Însă Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a declarat că bonusurile vor fi majorate pentru a obliga călătorii să aibă bagaje cu dimensiunea corectă. „Vom crește bonusul de la 1,50 euro la 2,50 euro, probabil de la începutul orarului de iarnă, în noiembrie anul acesta”, a spus el. „Și nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta.”

O’Leary a mai spus că plafonul lunar al bonusurilor, în prezent de 80 de euro, va fi eliminat, pentru a încuraja personalul să oprească cât mai multe bagaje neconforme. „Trebuie să îi încurajăm. Vreau ca personalul nostru de la sol să prindă oamenii care păcălesc sistemul.”

Toți pasagerii au voie să aducă gratuit un bagaj mic, care încape sub scaun, cu dimensiuni maxime de 40x30x20 cm. Un al doilea bagaj de cabină, de obicei un troler mic, de până la 55x40x20 cm, poate fi adus la bord contra cost, de regulă mai ieftin decât prețul pentru un bagaj la cală.

Anul acesta s-a relatat că angajații Swissport, care se ocupă de zborurile easyJet, au primit bonusuri de 1,20 lire pentru fiecare bagaj, pentru a aplica reguli similare la poarta de îmbarcare.

O’Leary a spus că îngrijorările privind taxele punitive pentru abateri minore sunt exagerate. „Încă sunt uimit de numărul de oameni cu rucsacuri care cred că vor trece de nenorocita poartă și că nu vom observa rucsacul. Vom observa. Și veți plăti pentru rucsac. Nu veți urca la bord dacă nu încape”, a spus el.

O’Leary a mai subliniat că numărul celor care plătesc taxe a scăzut, pe măsură ce tot mai mulți vin cu bagaje conforme. „Nu încercăm să păcălim oamenii aici. Majoritatea, 99,9% dintre pasagerii noștri, respectă regulile. Procentul celor care plătesc o taxă pentru bagaj la poartă este sub 0,1% din pasagerii noștri, și totuși asta înseamnă 200.000 de pasageri pe an. Așadar, mai avem de lucru ca să scăpăm de ei, dar numărul celor care plătesc această taxă este infim. Ei primesc o atenție disproporționată în presă, dar sincer să fiu, nu ne pasă prea mult.”

El a încurajat jurnaliștii aflați la o conferință de presă la Londra să scrie despre acest subiect, „pentru că vrem ca toată lumea să respecte regulile. Dacă le respecți, nu există nicio problemă”.

