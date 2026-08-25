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S-a deschis Centura de Nord a municipiului Focșani, drumul de legătură până la Autostrada Moldovei

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S-a deschis Centura de Nord a municipiului Focșani. Foto: CNAIR
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Centura de Nord a Focşaniului, drumul de legătură dintre DN2D Focşani–Târgu Secuiesc şi Autostrada Moldovei A7, s-a deschis circulaţiei, începând de marţi, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Deschiderea Centurii de Nord a Focşaniului va reduce traficul greu din municipiu, în special de pe strada Mărăşeşti, în condiţiile în care mulţi conducători auto nu mai trebuie să tranziteze oraşul. De asemenea, ea va asigura o legătură mai bună cu principalele coridoare rutiere naţionale.

„Începând de astăzi, 25 august, se deschide circulaţia rutieră pe Centura de Nord a Focşaniului, drumul de legătură dintre DN2D Focşani–Târgu Secuiesc şi Autostrada Moldovei A7. Noua conexiune va contribui la reducerea traficului greu din municipiu, în special de pe strada Mărăşeşti, îmbunătăţind astfel siguranţa şi confortul locuitorilor”, a transmis CNAIR într-o postare pe Facebook.

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Datorită Centurii de Nord a Focşaniului, accesul dinspre DN2D către E85 şi A7 va fi fluidizat, evitând tranzitarea oraşului, oferind o rută mai eficientă pentru participanţii la trafic.

„Deschiderea Centurii de Nord reprezintă un pas important pentru municipiul Focşani mai puţin aglomerat şi judeul Vrancea mai bine conectat”, precizează oficialii CNAIR.

Drumul inaugurat, astăzi, are o importanţă strategică pentru întreg judeţul, contribuind la o mai bună legătură între zona de vest a Vrancei şi principalele coridoare rutiere naţionale, susţin şi oficialii locali.

Editor : A.P.

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