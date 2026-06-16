„Salvează o viață, nu o geantă”: măsura la care se gândesc companiile aeriene pentru a crește eficiența evacuărilor în caz de urgență

Compartimentele de bagaje ale aeronavelor ar putea fi încuiate deoarece nu se poate avea încredere în pasageri că își vor lăsa bagajele în urmă în timpul unei evacuări de urgență, avertizează asociația profesională a companiilor aeriene, potrivit The Times.

Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a declarat că aeronavele mai mari trebuie să poată fi evacuate complet în 90 de secunde, dar s-au pierdut „secunde prețioase” atunci când pasagerii nu au respectat instrucțiunile echipajului de bord.

IATA a afirmat că este conștientă de un „număr tot mai mare de cazuri” în care pasagerii își puneau viețile în pericol în situații de urgență, oprindu-se să-și ia bagajele, să facă fotografii sau să ia obiecte neesențiale.

În cadrul reuniunii sale anuale, IATA a lansat o campanie intitulată „salvează o viață, nu o geantă” pentru a sensibiliza publicul cu privire la această problemă, dar Nick Careen, vicepreședintele senior al organizației pentru operațiuni, siguranță și securitate, a declarat în cadrul reuniunii anuale că ar putea fi necesare măsuri suplimentare.

„Abordarea inițială a industriei va fi să vedem dacă putem educa și dacă acest lucru va schimba comportamentul”, a spus el. „Dacă nu observăm schimbările de comportament pe care le așteptăm, atunci va trebui să fim puțin mai draconici, ceea ce ar putea însemna sancțiuni sau ceva la fel de simplu precum un mecanism de blocare solidă a compartimentului de bagaje de deasupra capului. Sancțiunile sunt oarecum eficiente, dar dacă nu sunt aplicate în mod consecvent, își pierd eficacitatea”, a spus el.

El a afirmat că această abordare ar necesita aprobarea companiilor aeriene, dar ar putea fi pusă în practică cu sprijinul acestora. Luarea bagajelor în timpul unei evacuări poate încetini deplasarea prin cabină, poate bloca culoarele și ieșirile, bagajele pot perfora toboganul pneumatic de evacuare sau chiar pot răni alte persoane care coboară pe acesta, a declarat IATA.

Campania a fost lansată după ce organismul profesional a comandat un sondaj — realizat în rândul pasagerilor din Statele Unite, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Singapore — în care li s-au pus întrebări despre procedura de evacuare a unui avion.

„Pasagerii subestimează cât de rapidă trebuie să fie evacuarea”, a spus Careen. „Patru din zece pasageri nu realizează că este de așteptat ca ei să-și lase lucrurile în urmă.”

Sondajul a arătat, de asemenea, că unul din zece pasageri a recunoscut că ar putea totuși să-și ia bagajele în timpul unei evacuări sau să-i urmeze pe cei care o fac, chiar și atunci când li se spune să nu o facă.

„Majoritatea pasagerilor știu ce să facă în cazul unui accident. Există, totuși, o lacună semnificativă de cunoștințe în rândul unor călători, care ar putea duce la un dezastru. Chiar și unul sau doi pasageri care își iau câteva secunde în plus pentru a-și strânge obiectele personale pot pune vieți în pericol”, a adăugat Careen.

În iulie 2025, 18 pasageri au suferit răni ușoare după ce evacuarea unui zbor Ryanair, cu câteva momente înainte de decolarea de pe aeroportul Palma din Mallorca către Manchester, s-a transformat într-un „adevărat carnagiu”.

Willie Walsh, directorul general al IATA și fostul șef al British Airways, a adăugat: „Mă șochează când văd aceste imagini cu oameni care ar trebui să evacueze un avion, dar îi vezi împachetându-și bagajele și făcând fotografii”.

„S-au făcut multe cercetări în acest sens, vedem din ce în ce mai multe astfel de cazuri; s-ar putea ca apariția rețelelor sociale să fie motivul pentru care vedem mai multe dovezi în acest sens. Dar dacă te afli într-un avion și ți se spune să evacuezi, atunci coboară.”

Bryan Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației din SUA, a declarat: „Observăm un număr tot mai mare de pasageri care nu respectă instrucțiunile echipajului de zbor în timpul situațiilor de urgență. În acele momente, respectarea instrucțiunilor este esențială. Pasagerii trebuie să acționeze rapid, să urmeze instrucțiunile fără ezitare și să-și lase toate bunurile în urmă.”

Editor : B.E.