Actul legislativ privind activele deținute în România de Lukoil urmează să fie pregătit săptămâna aceasta, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Mai mult, el subliniază că nu există niciun motiv pentru ca prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un singur ban. Ministrul a cerut Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului să facă verificări în acest caz, anunță Digi24.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat încă din urmă cu aproape o săptămână că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. Demnitarul a reiterat că se lucrează la actul legislativ privind activele deținute în țara noastră de către Lukoil.

„În momentul de față, avem un act normativ în elaborare. Toate ministerele lucrează la el. Va fi gata, sper, în cursul acestei săptămâni. Lucrăm cu cei din Statele Unite și Marea Britanie pentru a fi siguri că actul normativ va fi unul extrem de precis, prin care vom asigura implementarea sancțiunilor, dar și protejarea companiilor românești care au relații comerciale cu companiile din Federația Rusă”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a dat asigurări că „nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul carburanților la pompă să crească chiar și cu un singur ban. (...) România exportă la acest moment atât benzină, cât și diesel. Am cerut instituțiilor abilitate să facă demersurile necesare pentru a verifica cum au crescut prețurile fără o justificare clară”.

„Protejăm securitatea energetică a României”

„Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili”, a scris, recent, pe Facebook, ministrul Energiei.

România şi Bulgaria sunt într-o cursă contra cronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni.

Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, a scris POLITICO.

Noile măsuri au impact şi asupra altor ţări din UE. Germania a obţinut o derogare de şase luni pentru rafinăria Schwedt, deţinută de Rosneft, care se află sub controlul guvernului din 2022.

Editor : C.A.