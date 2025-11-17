Live TV

Video Sancțiunile asupra Lukoil. Ministrul Bogdan Ivan: „Nu există niciun motiv să crească prețurile carburanților chiar și cu un ban”

Data actualizării: Data publicării:
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Protejăm securitatea energetică a României”

Actul legislativ privind activele deținute în România de Lukoil urmează să fie pregătit săptămâna aceasta, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Mai mult, el subliniază că nu există niciun motiv pentru ca prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un singur ban. Ministrul a cerut Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului să facă verificări în acest caz, anunță Digi24.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat încă din urmă cu aproape o săptămână că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. Demnitarul a reiterat că se lucrează la actul legislativ privind activele deținute în țara noastră de către Lukoil.

„În momentul de față, avem un act normativ în elaborare. Toate ministerele lucrează la el. Va fi gata, sper, în cursul acestei săptămâni. Lucrăm cu cei din Statele Unite și Marea Britanie pentru a fi siguri că actul normativ va fi unul extrem de precis, prin care vom asigura implementarea sancțiunilor, dar și protejarea companiilor românești care au relații comerciale cu companiile din Federația Rusă”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a dat asigurări că nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul carburanților la pompă să crească chiar și cu un singur ban. (...) România exportă la acest moment atât benzină, cât și diesel. Am cerut instituțiilor abilitate să facă demersurile necesare pentru a verifica cum au crescut prețurile fără o justificare clară”.

„Protejăm securitatea energetică a României”

„Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili”, a scris, recent, pe Facebook, ministrul Energiei.

România şi Bulgaria sunt într-o cursă contra cronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni.

Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, a scris POLITICO.

Noile măsuri au impact şi asupra altor ţări din UE. Germania a obţinut o derogare de şase luni pentru rafinăria Schwedt, deţinută de Rosneft, care se află sub controlul guvernului din 2022.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Timisoara, Romania
3
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
gif nava
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
BUCURESTI - PG - CALIN GEORGESCU - 27 MAI 2025
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
traian basescu la digi24
Soluția lui Traian Băsescu în cazul rafinăriei Lukoil, afectată de sancțiunile SUA. „Dacă o iei, te frigi”
Lukoil
SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată
aeroportul chisinau
Republica Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chişinău
Lukoil
Un fond de investiții american, prezent și în România, este interesat de activele Lukoil (Reuters)
rafinaria petrotel lukoil
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul sancțiunilor SUA: „Gândiți-vă la Romgaz, este partener”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, acuzații grave! Ce a pățit Mihai Toma la naționala României U19: “Selecționerul are ceva sânge...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
De ce centrala nu mai încălzește caloriferele uniform. Ce să verifici înainte să chemi instalatorul
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Unde este Yoko Ono acum. Viața artistei de 92 de ani, la șase decenii după ce l-a cunoscut pe John Lennon: "E...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Rezultat solid. Filmul care debutează pe locul 1 în box office-ul nord-american. „The Running Man” coboară pe...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu