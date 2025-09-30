Schimbări în programul trenurilor către și dinspre Aeroportul Otopeni: zece garnituri vor fi anulate zilnic între 14 și 17 octombrie

Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, anunță CFR Călători.

„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă, solicitate şi realizate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulaţie pe această rută. Lucrările solicitate şi realizate de către administratorul infrastructurii CFR SA se vor desfăşura zilnic, în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00”, explică operatorul feroviar de stat în comunicat.

Astfel, următoarele trenuri CFR Călători nu vor circula:

R-M 7917 Bucureşti Nord (plecare 09:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31);

R-M 7919 Bucureşti Nord (plecare 09:50) -Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11);

R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) - Bucureşti Nord (sosire 10:17);

R-M 7921 Bucureşti Nord (plecare 11:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31);

R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) - Bucureşti Nord (sosire 10:57);

R-M 7923 Bucureşti Nord (plecare 12:30) - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51);

R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) - Bucureşti Nord (sosire 12:17);

R-M 7925 Bucureşti Nord (plecare 13:50) - Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11);

R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - Bucureşti Nord (sosire 13:37);

R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) - Bucureşti Nord (sosire 14:57);

Restul de 38 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulaţie prevăzut în Mersul trenurilor.

Compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.

Editor : B.E.