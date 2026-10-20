Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), anunţă că, săptămâna viitoare, se deschide circulaţia pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa. Oficialul de la Ministerul Transporturilor atrage însă atenţia că Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme şi a solicitat CNAIR să aplice penalităţi firmelor vinovate de întârziere.

„Luni, 26 octombrie, deschidem circulaţia pe încă 13 km din Autostrada Capitalei A0 Nord! Veşti bune pentru şoferii din Bucureşti şi Ilfov: luni deschidem circulaţia pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferenţa pentru traficul din jurul capitalei, împărţiţi între loturile 3 Afumaţi - Pantelimon şi 4 Pantelimon - Cernica (A2)”, arată, marţi, Horaţiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Acesta precizează că pe lotul 4, lucrările au fost finalizate încă din vară, însă lotul a rămas „muzeu” până la finalizarea sectorului vecin, deoarece compania de drumuri nu a gândit o descărcare a traficului în DN3.

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„Acum, odată cu deschiderea ambelor loturi, vom avea o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 şi DN1 la Otopeni, prin sudul, estul şi nordul Capitalei”, menţionează oficialul de la Transporturi.

Deschiderea circulaţiei pe segmentele de drum menţionate înseamnă mai puţină aglomeraţie pe drumurile din jurul Bucureştiului, legături mai rapide între marile autostrăzi şi mai multă flexibilitate pentru transportul de persoane şi de marfă. De asemenea, se va putea traversa zona de nord şi de est a Capitalei fără ca şoferii să mai depindă de actuala centură extrem de aglomerată.

„Deschiderea vine însă cu o întârziere care nu trebuie trecută cu vederea. Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul aşteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă şi aplicarea penalităţilor care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid şi ferm, nu lăsate să se acumuleze”, atrage atenţia Cosma.

Acesta mai precizează că fecare kilometru de autostradă deschis „înseamnă timp câştigat pentru oameni, transport mai eficient pentru companii şi oportunităţi noi pentru economie”.

Editor : C.S.