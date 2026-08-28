Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioşteanu, anunţă că se montează ultimul element al noului pod peste râul Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galaţi (DEx6), pod care va fi cel mai complex, după cel peste Dunăre de la Brăila.

În acelaşi timp, oficialul de la Transporturi declară că, până la sfârşitul anului, urmează să fie dat în trafic noul Drum Expres Brăila-Galaţi (DEx6), conform angajamentului constructorului.

„Se montează ultimul element al noului pod care va uni provinciile României. Am revenit pe şantierul Drumului Expres Brăila-Galaţi (DEx6) pe malul moldovean al râului Siret, unde construim cel mai complex şi spectaculos pod, după cel peste Dunăre de la Brăila – Galaţi/Tulcea”, arată, vineri, Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit lui Scrioşteanu, în ultima săptămână, a avut loc montarea a încă unui element de tablier metalic la această structură (307 metri lungime) şi a început procedura de montare a ultimului element - elementul central - de tablier metalic, care are o greutate de 147 tone.

De asemenea, au demarat lucrările de asamblare a macaralei de mare tonaj, care ridică până la 600 tone şi cu ajutorul căreia se va monta elementul central al podului.

Complexul de poduri şi pasaje, inclusiv podul peste Siret, existente pe traseul Drumului Expres Brăila – Galaţi (DEx6) are o lungime totală de 1,8 kilometri.

„Constructorul (UMB) îşi menţine angajamentul ca până la sfârşitul acestui an să dăm în trafic acest nou drum expres. Drumul expres va uni provinciile istorice Moldova şi Muntenia, prin asigurarea unei legături rapide între Brăila şi Galaţi, precum şi conexiunea Galaţiului cu Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, oferind totodată o alternativă pentru traficul greu de pe DN22B”, spune secretarul de stat.

Odată cu realizarea Drumului Expres Focşani – Brăila, această zonă va fi conectată direct la Autostrada Moldovei A7, formând un nou coridor rutier de mare viteză între Moldova, Brăila, Galaţi şi traversarea Dunării.

Valoarea investiţiei este de 449,4 milioane lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021 - 2027.



Drumul Expres Brăila – Galaţi are o lungime de 10,7 kilometri şi va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, trei poduri, două viaducte şi un pasaj. Traseul porneşte din drumul de legătură brăilean al podului peste Dunăre şi se încheie la intersecţia cu DN2B, în zona Movileni (Galaţi), precizează oficialul de la Transporturi.

Editor : C.S.