Secţiunea Margina - Holdea de pe autostrada Lugoj - Deva (A1) a atins un stadiu fizic de 52%, asocierea de constructori intenţionând să finalizeze lucrările în 2026, a anunţat, miercuri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Progres susţinut la tunelul Margina - Holdea (A1)! Secţiunea Margina - Holdea (9,13 km) de pe Autostrada Lugoj - Deva a atins un stadiu fizic de 52%. Mobilizarea în şantier a asocierii de constructori români şi bosniaci (UMB - EuroAsfalt) este una masivă, obiectivul fiind finalizarea lucrărilor în cursul acestui an”, a transmis Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

Astfel, la tunelul 1, cele două galerii de 415 metri şi, respectiv, 367,5 metri, au fost deja străpunse şi au fost finalizate mai multe lucrări iar la tunelul 2, pe sensul Nădlac - Sibiu, au fost excavaţi 660 metri din totalul de 1.985 metri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Constructorii sunt mobilizaţi în şantier cu 554 de muncitori şi operatori şi 203 utilaje şi echipamente specializate”, a adăugat Pistol.

Proiectul, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin PNRR. Odată finalizată această secţiune, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Boiţa la Nădlac, pe o distanţă continuă de peste 360 kilometri.

Editor : A.P.