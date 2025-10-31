Live TV

Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru

Data publicării:
portiune de autostrada
Sursă foto: facebook / Cristian Pistol

Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, a declarat şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Șeful CNAIR a precizat că, pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud, stadiul lucrărilor a depăşit 90%, în timp ce, pe întregul lot 2, Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%.

„Activitate intensă pe şantierul lotului 2 (Domneşti Târg - Răcăciuni) al Autostrăzii Focşani - Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%”, a anunţat şeful CNAIR într-o postare pe Facebook.

Conform lui Pistol, UMB Spedition lucrează acum în special în zona pasajului de la Domneşti Târg, unde, se execută lucrări de hidroizolaţie, după ce a fost turnată placa de suprabetonare, la podul peste râul Trotuş, la nodul Adjud.

Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea esre asigurată prin PNRR.

„Pe întregul lot stadiul fizic a depăşit 85%, dar anul acesta, dacă dacă vor permite condiţiile meteorologice să se menţină actualul ritm de lucru, circulaţia va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la Bucureşti la Adjud, doar pe autostradă (A3 şi A7), anul acesta. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)”, a mai spus şeful CNAIR.

