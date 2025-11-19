Live TV

Video Şeful CNAIR: „Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7), aproape de finalizare”. Când s-ar putea circula pe ea

Data actualizării: Data publicării:
lucrari la autostrada A7
Foto: Captură video Facebook / Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare. Şeful CNAIR mai spune că pe cei 35,6 kilometri ai lotului Focşani - Domneşti Târg stadiul fizic în şantier a ajuns la 95%. „Dacă ritmul actual de lucru în şantier se va menţine, iar condiţiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârşitul acestui an”, anunţă Cristian Pistol.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (#A7) aproape de finalizare! Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km ai acestui lot de autostradă ( Focşani - Domneşti Târg) cu 1.600 de muncitori şi 500 de utilaje”, anunţă directorul general al CNAIR pe Facebook.

Şeful companiei informează că stadiul fizic în şantier a ajuns la 95%, iar constructorul se concentrează acum pe realizarea lucrărilor la nodul rutier Tişiţa, unde se montează stâlpii de iluminat şi se realizează instalaţia electrică şi la podurile de pe râurile Putna şi Carecna, unde se execută branşamente şi hidroizolaţii.

Alte lucrări vizează aşternerea de mixturi asfaltice, betonări de şanţuri şi rigole, montarea unor rosturi, predale şi stâlpi de iluminat, relocări de reţele de curent electric, marcaje şi săpături pentru fundaţiile stâlpilor din sensul giratoriu Pufeşti şi montarea unui parapet metalic.

„Dacă ritmul actual de lucru în şantier se va menţine, iar condiţiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârşitul acestui an (2025)”, mai spune şeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcţia acestui lot de autostradă este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin PNRR.

La sfârşitul lunii octombrie, Cristian Pistol informa că anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7. Şeful CNAIR preciza că pe tronsonul de aproximativ 17 kilometri dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%, ăn timp ce, pe întregul lot 2,Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%. Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 de kilometri) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), bani tot din PNRR. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face...
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
Ultimele știri
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei
Un bărbat din Constanța a fost reținut după ce ar fi ucis o pisică. O femeie a găsit felina și a sunat la 112
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CNAIR
Ministrul Transporturilor anunță când începe proiectarea drumului expres Focșani-Brăila
autostrada sibiu pitesti
Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti a ajuns la 83%. Când ar putea fi dată în circulaţie
portiune de autostrada
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă
austrada
Autostrada Moldovei A7: Cum arată loturile care ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni
portiune de autostrada
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Cât plătești la facturi cu un apartament în clasa energetică B: comparație între A, B și C
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă