Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud

Constructorul român UMB montează ultimele elemente de siguranţă pe secţiunea dintre Focşani şi Adjud pe autostrada A7, înainte de darea ei în trafic, a anunţat vineri directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. El spune că înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă.

„Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud. Sunt astăzi pe şantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulaţia în cele mai bune condiţii. Suntem la un pas de momentul mult aşteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă! Constructorul român (UMB) montează acum ultimele elemente de siguranţă (rosturi de dilataţie şi lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment”, a scris Cristian Pistol într-un mesaj pe Facebook.

Odată cu deschiderea acestui nou sector, anul 2025 se încheie cu 195 de km puşi în circulaţie pe Autostrada Moldovei (din cei 319 km ai A7), între Ploieşti şi Paşcani.

„Moldova are acum autostradă reală şi perspective economice concrete”, a transmis şeful CNAIR.

Editor : B.P.