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Video Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al Metrorex: „Sunt cam multe femei care iau decizii”

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oameni la metrou
Foto: Metrorex
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Din articol
Sindicaliștii avertizează asupra riscului de blocare a circulației Salariile angajaților, în pericol

Președintele Unității - Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, s-a plâns, în timpul unei conferințe de presă, situația financiară a Metrorex. „Sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou azi”, a spus liderul sindical, precizând de mai multe ori că nu intenționează să jignească pe nimeni. Artimon a avertizat, în același timp, că în conturile companiei mai sunt doar 3.000 de lei și că angajații riscă să nu își primească salariile pe 12 septembrie, în lipsa aprobării bugetului și a subvenției.

„Din păcate, iar nu vreau să jignesc pe nimeni, sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou azi. La CA, femei, directori, femei. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am încercat să conducem economic și nu tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic, care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci să conducă trenul, pentru că în spate are 2.000 de oameni. Iar noi stăm și ne gândim: putem promova mecanicul 1 să conducă trenul?

Sunt o grămadă de secții care n-au șefi, oameni care semnează pe hârtii, pentru că se fac economii. Legea spune că poți să ai 8% funcții de conducere. Cu toate idioțeniile care se vorbesc despre metrou, metroul are doar 1,7% persoane cu funcții de conducere”, a declarat Marian Artimon.

Sindicaliștii avertizează asupra riscului de blocare a circulației

Sindicaliștii de la metrou avertizează, miercuri, că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor începând cu data de 12 septembrie, în lipsa aprobării bugetului companiei și a epuizării fondurilor pentru subvenții.

Sindicaliștii au explicat că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul Finanțelor solicitarea pentru subvenție, iar în conturile companiei mai sunt doar 3.000 de lei.

Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) a atras, miercuri, atenția asupra situației critice cu care se confruntă transportul subteran din Capitală.

Sindicaliștii avertizează că lipsa aprobării bugetului companiei și epuizarea fondurilor pentru subvenții ar putea duce la blocarea circulației trenurilor începând cu data de 12 septembrie, când angajații riscă să nu își primească salariile.

„Fondurile s-au terminat la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Ne-am trezit că mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. Dacă nu se acordă subvenția, metroul rămâne fără finanțare”, a declarat președintele USLM, Marian Artimon.

Salariile angajaților, în pericol

El a explicat că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul Finanțelor solicitarea pentru subvenție.

„Din păcate, din niște lupte interne în cadrul ministerului, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar parcă prea multe funcții nu știu ce au de făcut, față de anul trecut a apărut o prevedere că, dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorexul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul”, a declarat Marian Artimon.

El a adăugat că în conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, sumă insuficientă pentru plata salariilor.

„Ne-am trezit astăzi că poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariile. În Codul Muncii spune foarte clar că, atunci când o societate nu are bani, cu prioritate să plătească salariile. În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică e insuficient să facem această plată. Bineînțeles că am transmis către primul-ministru, către ministru, noi adrese în care i-am atras atenția, deși de la început, deci din luna mai tot atragem atenția că se vor termina banii”, a mai afirmat președintele USLM.

El a mai declarat că, dacă plata salariilor este întârziată cu mai mult de trei zile, atunci angajații pot face ceea ce doresc.

„Este foarte clar că vine data de 12 septembrie, nu vom primi salariile, conform contractelor. Iar dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc. Pentru că, din păcate, în ultimii ani, cu legi de austeritate, cu mai puțin personal, în fiecare an ți se taie 30, 40, 200, 300 de salariați, am ajuns la un deficit de personal și la un deficit de finanțare. Ieri am avut o întâlnire cu conducerea Metrorex, care a fost chemată de urgență la ministru și am înțeles că fac tot ceea ce depinde de dumnealor să aprobe bugetul pe ultima sută de metri”, a subliniat Marian Artimon.

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Liderul sindical a adăugat că mecanicii de tren au 11.000 de zile de concediu neacordate și că, dacă până pe 16 septembrie nu își vor primi salariile, 300 de mecanici ar putea să își depună automat cererea de concediu.

Artimon a mai afirmat că Metrorex are 5.922 de posturi aprobate și funcționează în prezent cu 4.934 de angajați.

Editor : C.A.

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